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Süper Lig'de topa vuramıyordu, yeni takımında şov yapıyor

Süper Lig'de topa vuramıyordu, yeni takımında şov yapıyor
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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Allahyar Sayyadmanesh, kariyerini sürdürdüğü Polonya'da sezona etkili bir başlangıç yaptı. Westerlo'dan bedelsiz olarak Lech Poznan'a transfer olan 25 yaşındaki İranlı futbolcu, yeni takımında çıktığı 7 karşılaşmada 4 gol ve 2 asist üretti.

Kariyerinin bir bölümünde Fenerbahçe'de forma giyen Allahyar Sayyadmanesh, Westerlo macerasının ardından Polonya'nın yolunu tuttu. 25 yaşındaki hücum oyuncusu, Westerlo'dan bonservis bedeli ödenmeden Lech Poznan'ın kadrosuna katıldı.

7 MAÇTA 4 GOL, 2 ASİST

Allahyar, yeni takımına uyum sağlamakta fazla zorlanmadı. İranlı futbolcu, Lech Poznan formasıyla çıktığı ilk 7 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırırken takım arkadaşlarına da 2 gol pası verdi. Böylece Allahyar, 7 karşılaşmada toplam 6 gole doğrudan katkı sağlayarak dikkat çeken bir başlangıca imza attı.

FENERBAHÇE FORMASI DA GİYMİŞTİ

Fenerbahçe'nin genç yaşta büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Allahyar, sarı-lacivertlilerde istediği süreleri bulamamış ve kariyerine farklı takımlarda devam etmişti. Yıllar sonra Lech Poznan'daki performansıyla yeniden dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki futbolcunun sezona yaptığı başlangıç öne çıktı.

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