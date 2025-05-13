PKK'nın kararı sonrası Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo

Abdullah Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

Çöpte bulunan insan kafatasını uzman doktorun eşi atmış

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da çöp konteynerinde bulunan insan kafatasının, uzman doktorun evde temizlik yapan eşi tarafından atıldığı ortaya çıktı. Doktorun kafatasını, 31 yıl önce üniversitede öğrenciyken eğitim için Hatay'da bir mezarlık görevlisinden aldığı belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nda kafatasında incelemeler sürerken doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde 9 Mayıs saat 11.30 sıralarında, sitenin apartman görevlisi İsa Kaplan (40), Mavi Bulvar'daki çöp konteynerindeki poşetlerden birinde kağıda sarılı insan kafatası buldu. Paniğe kapılan Kaplan, durumu sitenin güvenlik görevlisine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İlk tespitlerde çocuğa ait olduğu değerlendirilen kafatası, olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Çöpte bulunan insan kafatasını, uzman doktorun eşi atmış

UZMAN DOKTORUN EŞİ ÇÖPE ATMIŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kafatasının bulunduğu çöp poşetinin, Yüreğir Devlet Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. G.S.'nin (51), evde temizlik yapan öğretmen eşi G.I.S. (42) tarafından atıldığı belirlendi. Bu sırada Van'daki bir seminerde olduğu öğrenilen G.S., kente dönüp, haberleri gördükten sonra emniyete gitti.

Çöpte bulunan insan kafatasını, uzman doktorun eşi atmış

ÖĞRENCİYKEN MEZARLIK GÖREVLİSİNDEN ALMIŞ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu 1994 yılında Hatay'ın Samandağ ilçesine giden G.S.'nin, bir mezarlık görevlisinden eğitimde kullanmak için kafatasını aldığı ortaya çıktı. G.S.'nin, bu zamana kadar kafatasını evinde sakladığı, kime ait olduğunu bilmediği belirtildi.

Çöpte bulunan insan kafatasını, uzman doktorun eşi atmış

"EĞİTİM AMAÇLI KULLANDIM"

Emniyetteki ifadesinde, "Eğitim amaçlı kullandım. Bundan sonraki öğrencilerin de işine yarayabileceğini düşündüğüm için saklıyordum" diyen G.S., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki kafatasında incelemenin sürdüğü bildirildi.

Çöpte bulunan insan kafatasını uzman doktorun eşi atmış
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenski, İstanbul'da yalnızca Putin ile görüşecek

Dünyanın gözü bu zirvede! Zelenski, İstanbul'a gelmeden resti çekti
Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı

Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı

Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
Devlet Memurları Kanunu için yeni değişiklik önerisi hazırlandı

Devlet Memurları Kanunu değişebilir
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Tayyar'dan ses getirecek iddia
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.