ABD'nin Venezuela Saldırısı... Rusya ve Çin'den Kınama, Bölgeden "İtidal" Çağrıları Yapıldı; Hindistan Yönetimi Sessiz, Sol Örgütler Tepki Gösterdi

(ANKARA) - ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri operasyon ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılması, Asya kıtasında da tepki topladı. Çin ve Rusya, saldırıyı uluslararası hukuka aykırı bularak kınadı, Japonya, Malezya ve Endonezya diplomasi ve itidal çağrısı yaptı, Güney Asya'daki bazı ülkeler ise sessiz kalmayı tercih etti.

ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri operasyon, Asya kıtasından da tepki topladı. Çin Dışişleri Bakanlığı, Washington'un Caracas'a yönelik askeri müdahalesini "egemen bir devlete karşı güç kullanmak" olarak nitelendirerek, kınadı. Bakanlık açıklamasında, ABD'nin hareketinin uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkelerine aykırı olduğu, Venezuela'nın egemenliği ve bölgesel barış için ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtildi. Pekin, ABD'yi, diğer ülkelerin iç işlerine müdahaleyi derhal son vermeye çağırdı. Çin ayrıca, vatandaşlarını Venezuela'ya seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Rusya'dan kınama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri saldırısını "silahlı saldırı" ve "ateşli bir agresyon eylemi" olarak nitelendirerek, kınadı. Bakanlık açıklamasında, Washington'un saldırıyı meşrulaştırmak için öne sürdüğü gerekçelerin dayanaksız olduğu, bunun ideolojik bir husumetten kaynaklandığı vurgulandı. Moskova, saldırının Venezuela'nın egemenliğine açık müdahale olduğunu belirterek, bölgede daha fazla tırmanmayı önlemek için itidal çağrısı yaptı. Rusya ayrıca, Venezuela'nın kendi kaderini belirleme hakkının garanti altına alınması gerektiğini vurguladı ve diyalogla çözüm çağrısında bulundu.

Japonya, Malezya ve Endonezya'dan itidal çağrısı

Japonya Dışişleri Bakanlığı ise özgürlük ve demokrasi ilkelerine uzun süredir önem verdiklerini, uluslararası toplumda uluslararası hukukun korunmasını temel bir yaklaşım olarak benimsediklerini bildirdi.

Bu çerçevede Japonya'nın, G7 ve bölgesel ortaklar dahil ilgili ülkelerle yakın işbirliğini sürdüreceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Japon vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm adımların atılacağı, Venezuela'da demokrasinin yeniden tesis edilmesi ve durumun istikrara kavuşturulmasına yönelik diplomatik çabaların devam edeceği kaydedildi.

Malezya Dışişleri Bakanlığı, diğer devletlerin iç işlerine yönelik her türlü yabancı müdahaleye ve güç kullanımı ya da tehdidine karşı olduklarını belirterek, bunun Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukukun temel ilkeleri arasında yer aldığını vurguladı. Açıklamada, anlaşmazlıkların diyalog yoluyla barışçıl biçimde çözülmesi, egemenliğe saygı ve uluslararası normlara bağlılığın önemine dikkat çekildi. Bakanlık, mevcut hassas süreçte taraflara azami itidal gösterme ve diplomasi yoluyla barışçıl çözümler arama çağrısı yaptı.

Endonezya'dan gelen resmi açıklamada ise Jakarta yönetiminin saldırı sonrası gerilimin azaltılması ve diyaloğun öncelenmesi çağrısı yaptığı duyuruldu. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamada, uluslararası hukuka verilen önem vurgulandı, sivillerin korunmasının öncelik olması gerektiği belirtildi.

Bangladeş Komünist Partisi, ABD'nin saldırısını "emperyalist işgal" olarak tanımladı

Asya'nın bazı kesimlerinde sivil ve siyasi parti düzeyinde tepkiler de ortaya çıktı. Özellikle Bangladeş Komünist Partisi gibi sol kanattan örgütler, ABD'nin saldırısını "emperyalist işgal" olarak tanımladı ve Washington'u kınadı.

Hindistan yönetimi sessiz, sol örgütler protesto düzenledi

Güney Asya genelinde ise birçok ülke ilk aşamada resmi bir açıklama yapmayarak sessiz kalmayı tercih etti. Hindistan başta olmak üzere bölgedeki bazı hükümetler olayla ilgili diplomatik sessizliğini sürdürdü. Ancak Hindistan Komünist Partisi (CPI) Ulusal Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, "ABD'nin Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'ne karşı Karakas ve ülkenin diğer bölgelerindeki sivil ve askeri noktaları hedef alan açık ve suç niteliğindeki askeri saldırganlığını şiddetle kınamaktadır" denildi.

Hindistan'da Visakhapatnam'da düzenlenen Tüm Hindistan Sendikalar Konferansı'nda bulunan sendikacılar, ABD'nin Venezuela'ya yönelik operasyonunu protesto etti. Bin 500'den fazla delege ve gönüllü, Venezuela halkıyla güçlü bir dayanışma gösterisi olarak RK Plajı'nda büyük ve kendiliğinden gelişen bir gösteri düzenledi. Konferans, ABD'nin emperyalist saldırganlığını ve Venezuela topraklarının bombalanmasını şiddetle kınayan bir kararı oybirliğiyle kabul etti. Kararda, Maduro'nun derhal serbest bırakılması talep edildi.