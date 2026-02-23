Haberler

Fransa, Dışişlerinin davetine icabet etmeyen ABD'nin Paris Büyükelçisi'nin bakanlarla görüşmesini kısıtladı

Güncelleme:
Fransa'daki bir gencin ölümü üzerine açıklamalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılan ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner, davete icabet etmemesi sonucu hükümet yetkilileriyle doğrudan görüşme imkanını kaybetti.

Fransa'da, Lyon'da öldürülen aşırı sağcı gençle ilgili açıklamalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılan ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner'in davete icabet etmemesi üzerine, Büyükelçi'nin artık hükümet yetkilileriyle doğrudan görüşme imkanına sahip olmayacağı bildirildi.

Fransız diplomatik kaynakları, Lyon şehrinde 12 Şubat'ta solcu ve aşırı sağcı gruplar arasında çıkan ve bir gencin ölümüyle sonuçlanan şiddet olayına ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırılan ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner davete icabet etmediğini belirtti.

Çağırıldığı halde Bakanlığa gelmemesi üzerine Büyükelçi Kushner'in artık bakanlarla doğrudan görüşme imkanına sahip olmayacağını aktaran diplomatik kaynaklar, yine de Kushner'in bazı görevlerini yerine getirmesine izin verileceğini söyledi.

Diplomatik kaynaklar, "Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot) Ülkesini temsil etme onuru olan büyükelçilik görevinin temel gerekliliklerini yerine getirmede bu bariz başarısızlığı karşısında (ABD'nin Paris Büyükelçisi Kushner'in) Fransız hükümeti üyeleriyle doğrudan görüşmesine artık izin verilmemesini istedi." ifadesini kullandı.

Kushner'in Dışişleri Bakanlığına çağırılacağı duyurulmuştu

Dışişleri Bakanı Barrot, dün, Lyon şehrinde 12 Şubat'ta solcu ve aşırı sağcı gruplar arasında çıkan ve bir gencin ölümüyle sonuçlanan şiddet olayına ilişkin açıklamalar nedeniyle ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner'in Dışişleri Bakanlığına çağırılacağını duyurmuştu.

ABD'nin Paris Büyükelçiliği tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Fransız İçişleri Bakanı tarafından da doğrulanan, Quentin Deranque'nin aşırı solcu militanlar tarafından öldürüldüğüne dair haberler hepimizi endişelendirmelidir." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, şiddet yanlısı aşırı solculuğun Fransa'da yükselişte olduğu ve gencin ölümünün bu yükselişin kamu güvenliğine de tehdit oluşturduğunu gösterdiği belirtilmişti.

Trump'ın kızı Ivanka Trump ile evli olan Jared Kushner'in babası ve ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner daha önce de Fransız yönetimini ülkede artan Yahudi karşıtlığı konusunda yeterince önlem almamakla suçlamasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Kushner, davete icabet etmeyerek kendisi yerine ekibinin görüşmeye katıldığını duyurmuştu.

Süreç

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Boyun Eğmeyen Fransa Partisinden (LFI) Rima Hassan'ın konferansa katılmak üzere 12 Şubat'ta Lyon'da bulunduğu sırada aşırı sağcı ve solcu gruplar arasında yaşanan şiddet olayında Quentin Deranque isimli genç hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili cinayet soruşturması başlatılmış, soruşturma kapsamında 6 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aşırı sağcı Nemesis isimli grup, gencin hayatını kaybetmesinden solcu Jeune Garde grubunu sorumlu tutmuştu. Ancak bu iddiaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise gencin ölümünün ardından siyaset arenasının da gerildiği ülkesinde itidal çağrısı yaparak, hiçbir dava ya da ideolojinin bir gencin ölümünü haklı çıkaramayacağını vurgulamıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
