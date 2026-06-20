İran 'Hürmüz Boğazı'nı kapattık' dedi, ABD görüşme için tarih verdi

ABD ile İran arasındaki diplomasi trafiği yeniden hareketlendi. Bölgede tansiyon yüksek seyrederken İran Devrim Muhafızları, ABD'nin taahhütlerini açıkça ihlal ettiğini öne sürerek Hürmüz Boğazı'nı tanker geçişlerine kapatıldığını duyurdu. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ise İran ile görüşmeleri için yarını (21 Haziran Pazar) işaret etti.

İRAN: HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATTIK

İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Saldırganlık devam ederse düşmanı yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlamak için daha ileri adımlar planlanacak ve atılacaktır." denildi.

İran'ın Hatemü’l-Enbiya Karargâhı Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada " Amerika Birleşik Devletleri'nin taahhütlerini açıkça ihlal etmesi ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakatın birinci maddesini uygulamaması nedeniyle; ayrıca İsrail'in Güney Lübnan'da ateşkesi sürekli ve devamlı şekilde ihlal etmesine, bunun sonucunda bu mazlum ülkenin yüz binlerce insanının vahşice öldürülmesine ve yerinden edilmesine, ayrıca işgal güçlerinin Güney Lübnan topraklarından çekilmemesine karşılık olarak, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiği ve deniz ulaşımına kapatıldığını ilan ediyoruz. Bu adımın, düşmanın yükümlülüklerini ihlal etmesine verilecek cevabın ilk aşaması olduğunu vurguluyoruz. Saldırıların devam etmesi halinde, düşmanı taahhütlerine uymaya zorlamak amacıyla ek adımlar planlanacak ve uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD: GÖRÜŞMELER YARIN OLABİLİR

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise "İran ile görüşmeler pazar günü (yarın) olabilir. Birkaç gün içinde İsviçre'ye gitmeyi planlıyorum. Steve Witkoff ve Jared Kushner, İran görüşmeleri için sahada. Ateşkes koşullarını sürdürebileceğimizden eminim. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığına dair bir kanıt yok." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanmıştı.

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Kaynak: Haberler.com