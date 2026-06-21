Obradovic, 14 yıl sonra Panathinaikos'a geri döndü
Panathinaikos, Ergin Ataman'dan boşalan başantrenörlük görevine Zeljko Obradovic’i getirdi. Deneyimli başantrenör, 14 yıl sonra Yunan ekibi Panathinaikos'a geri döndü.
Yunanistan'ın Panathinaikos Erkek Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman'dan boşalan başantrenörlük görevine Zeljko Obradovic getirildi.
14 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ
Kulübün açıklamasında, 66 yaşındaki Sırp başantrenör Obradovic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Daha önce Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid, Benetton Treviso ve Fenerbahçe gibi takımları çalıştıran tecrübeli başantrenör, 1999-2012 yıllarında Panathinaikos'ta görev yaptı.
PANATHINAIKOS'TA TARİH YAZDI
Obradovic, kariyerindeki 9 Avrupa Ligi şampiyonluğunun 5'ini Panathinaikos ile yaşadı. Avrupa Ligi'nin en çok şampiyonluk yaşayan başantrenörü konumundaki Obradovic, Panathinaikos ile 11 Yunanistan ligi ve 7 Yunanistan Kupası zaferi de elde etti.