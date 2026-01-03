ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

Venezuela'da başkent Karakas dahil 4 kentte peş peşe patlamalar yaşandı. Büyük panik yaşanan ülkede OHAL ilan edilirken, gözlerin çevrildiği ABD Başkanı Trump'tan gündem yaratacak bir açıklama geldi.

"GENİŞ ÇAPLI BİR OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Trump'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela'ya ve lideri Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı geniş çaplı bir saldırı operasyonunu başarıyla gerçekleştirmiştir. Maduro, eşiyle birlikte yakalanmış ve ülke dışına çıkarılmıştır. Bu operasyon, ABD kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içinde yürütülmüştür. Ayrıntılar daha sonra paylaşılacaktır. Bugün saat 11.00'de (TSİ 19.00) Mar-a-Lago'da bir basın toplantısı yapılacaktır."

EN AZ 7 PATLAMA SESİ GELDİ

Görgü tanıklarına göre, başkentte yerel saatle 02.00 sıralarında en az 7 patlama sesi geldi. Patlamaların ardından birçok mahallede halkın evlerinden çıkarak sokaklara yöneldiği, bazı bölgelerde patlama seslerinin uzaktan da net duyulduğu aktarıldı. Alçaktan uçtuğu gözlemlenen uçaklar da kent genelinde paniğe yol açtı.

ABD'Lİ YETKİLİLERDEN "NOEL" DETAYI

ABD'de yayın yapan CBS News'a konuşan ve güvenlik gerekçeleriyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki ABD'li yetkili, saldırıların Noel günü gerçekleştirilmesinin değerlendirildiğini, Nijerya'da terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik ABD hava saldırılarının öncelik kazanması nedeniyle bu planın ertelendiğini ileri sürdü. Yetkililer ayrıca, Noel sonrasındaki günlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle harekatın bir süre bekletildiğini savundu.

SALDIRININ AMACI PETROL VE MADEN KAYNAKLARINI ELE GEÇİRMEK

Venezuela hükümeti, başkent Caracas'ın sivil ve askeri bölgeleri ile Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerinde meydana gelen patlamaların, ABD tarafından gerçekleştirilen askeri bir saldırı olduğunu duyurdu. Hükümet, saldırıların amacının ülkenin petrol ve maden kaynaklarını ele geçirmek ve Venezuela'nın siyasi bağımsızlığını zorla ortadan kaldırmak olduğunu savundu.

OHAL İLAN EDİLDİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ise ulusal savunma planlarını devreye soktuğu ve 'silahlı mücadeleye geçiş' kararını içeren kararnameyi imzaladığı bildirildi. Bu kapsamda, ülke genelindeki tüm askeri birlikler ile eyalet ve belediyelerdeki savunma birimlerine derhal konuşlanma emri verildiği belirtildi.