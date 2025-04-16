AB, iltica başvurularını zorlaştırmak için 7 ülkeyi "güvenli" ilan edecek

AB, yedi ülkeyi güvenli ülke ilan ederek, bu ülkelerden iltica başvurularını zorlaştırmaya hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan listede Kosova, Bangladeş, Kolombiya, Mısır, Hindistan, Fas ve Tunus bulunurken Türkiye yer almadı.

AB 7 ÜLKEYİ GÜVENLİ ÜLKE İLAN EDECEK

Avrupa Komisyonu bugün AB'ye iltica başvurularını sınırlandırmak için bütün üye ülkeler için geçerli olacak ilk "güvenli ülkeler listesi" önerisini kamuoyuna açıkladı. Komisyon açıklamasında, bu listede yer alan ülkeleri Kosova, Bangladeş, Kolombiya, Mısır, Hindistan, Fas ve Tunus olarak sıraladı. Söz konusu ülkeler "güvenli" olarak sınıflandırılacağı için, bu ülkelerin vatandaşlarının AB'ye iltica başvuruları zorlaşacak.

İLTİCA BAŞVURULARI ZORLAŞACAK

AB üyesi ülkeler, listede yer alan yedi ülkenin vatandaşlarının iltica taleplerinin kabul edilebilir olmayacağından yola çıkarak, başvuruları daha hızlı bir şekilde işleme koyup geri çevirebilecek. Ayrıca bu ülkelerden AB'ye kaçak yollardan gelmiş olanların sınır dışı edilmesi de hızlanacak. Bazı üye ülkelerin halihazırda ulusal düzeyde güvenli ülkeler listesi var. Komisyonun son hamlesiyle, tüm AB'yi kapsayacak nitelikte bir ortak bir liste oluşturulmuş ve politikalarda eşgüdüm sağlanmış olacak.

Avrupa Komisyonu'nun Göçten Sorumlu Komiseri Magnus Brunner, önerileri hakkında yaptığı açıklamada pek çok üye ülkede iltica başvurularında ciddi bir yığılma olduğuna dikkat çekerek, "İltica kararlarının daha hızlı alınmasını desteklemek için şimdi yapabileceğimiz her şey çok önemli" dedi. Listenin resmen kabulü için şimdi dikkatler Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'ne çevrildi.

TÜRKİYE LİSTEDE YOK

Komisyon 2015 yılında, yine belirli ülkelerin güvenli ülke olarak sıralandığı bir liste önermiş, Türkiye'nin de bu listeye dahil edilip edilmeyeceği konusunda üye ülkeler arasında yaşanan hararetli tartışmalar nedeniyle süreç sonuçlandırılmamıştı.

Komisyon bugünkü açıklamasında ülke olarak Türkiye'ye yer vermemekle birlikte, aslında ilkesel olarak AB'ye aday ülkelerin güvenli ülke olarak sınıflandırılması için gerekli kriterleri karşıladığının varsayıldığına vurgu yapıyor, ancak bazı istisnai durumların da olduğuna işaret ediliyor. Aday ülkelerin üyelik yolunda olduklarına ve bu nedenle aslında demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve azınlıklara saygı gösterilmesini garanti altına alan kurumlarını istikrara kavuşturmak için çalıştıklarına vurgu yapılan açıklamada, bir aday ülkenin bazı özel koşullar altında, güvenli ülkeler listesinin dışında tutulabileceğine işaret ediliyor.

Bu istisnai durumların ne olduğu ise şöyle sıralanıyor: Aday ülkede bir ihtilafta ayrım gözetmeyen şiddetin varlığı ve Avrupa Konsey tarafından aday ülkeye yaptırım uygulanması veya o ülkeden yapılan iltica başvurularının kabul edilme oranının AB genelinde yüzde 20'nin üzerinde olması. Son aylarda, düzensiz göçün pek çok üye ülkede yol açtığı siyasi tartışmalar, kamuoyularından endişelere, aşırı sağcı ve sağ popülist siyasi partilerin de güç kazanmasına yol açtı. Aşırı sağcı partilerin AB karşıtı söylemleri, Brüksel üzerinde düzensiz göçün önlenmesi konusundaki baskıları da artırdı.