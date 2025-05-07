AA'nın 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "Anadolu Ajansını bir medya teknolojisi şirketine dönüştürüyoruz. Bu anlamda 'AA Teknoloji' isimli şirketimizi kurduk. Teknolojiyi takip etmek, haber çalışmalarında kullanmak; bunlar herkesin yapabildiği şeyler ama hedefimiz, takip edilen ve satın alınan teknolojiler üretmektir." dedi.

AA 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara'daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için saygı duruşuyla başlayan toplantının açılışında konuşan Karagöz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi tarafından kurulan AA'nın 105 yaşında olduğunu hatırlattı.

Serdar Karagöz, AA'nın 105 yıl önce kusursuz bir yaklaşımla ve büyük bir önderlikle kurulduğunu belirterek, "Biz 105 yıl önce çok doğru bir vizyonla, çok kusursuz bir yaklaşımla, çok büyük bir liderlikle kurulmuş bir kurumuz. Bugün geldiğimiz nokta 105 yıl önceki vizyonla doğrudan ilişkilidir." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında geçen yıl vefat eden AA'nın eski genel müdürlerinden Atilla Onuk'u anan Karagöz, Anadolu Ajansına katkı sağlayanlara vefa göstermenin önemli olduğunu vurguladı.

"Yıllık 2,2 milyon içeriğe ulaştık"

Karagöz, AA'nın 135 ülkede faaliyet gösterdiğini ve 13 dilde yayın yaptığını vurgulayarak, "Yıllık 2,2 milyon içeriğe ulaştık. Günlük ortalama 6 bin 300 içerik, 4 bin 300 fotoğraf ve 430 video içeriği üretip, 22 canlı yayın yapıyoruz." bilgisini verdi.

AA'nın uluslararası arenada çok tecrübeli bir kurum olduğuna dikkati çeken Karagöz, bu sayede kurumun reflekslerinin kuvvetlendiğini ve uluslararası birçok basın kuruluşunun haberleri AA'dan almaya başladığını söyledi.

Karagöz, artık dünyadan Türkiye'ye haber geçen yurt dışı ofisler değil, bulunduğu yerde, o ülkenin kanallarına, gazetelerine haber geçen uluslararası ofisler olmayı hedeflediklerini ve bu hedefler doğrultusunda geçen yıl başarılı bir dönemi geride bıraktıklarını anlattı.

AA'yı bir medya teknolojisi şirketine dönüştürmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Karagöz, "Bu anlamda 'AA Teknoloji' isimli şirketimizi kurduk. Teknolojiyi takip etmek, haber çalışmalarında kullanmak; bunlar herkesin yapabildiği şeyler ama hedefimiz, takip edilen ve satın alınan teknolojiler üretmektir. AA Teknoloji'yi bu amaçla kurduk." diye konuştu.

"Haberci dronunu dünya pazarında satışa sunacağız"

Karagöz, Türkiye'nin insansız hava araçları ve dron üretiminde uluslararası pazarda çok önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yaparak, AA tarafından "Tepe" isimli haberci dronu üretildiğini anımsattı.

Bu üretimin çok önemli olduğuna işaret eden Karagöz, şunları kaydetti:

"Bu dron, habercilik faaliyetlerine göre dizayn edilmiş, canlı yayın yapma kabiliyetleri olan, patenti tamamen Anadolu Ajansına ait ve bizim dünya medyalarına satışa sunacağımız bir dron. Şu an kendi hizmetlerimizde kullanıyoruz. Çok yakın bir zamanda seri üretimini yaparak haberci dronunu dünya pazarında satışa sunacağız."

Uluslararası arenada AA

Karagöz, AA'nın, Asya Pasifik Haber Ajansları Birliğinde başkan yardımcılığı görevini üstlendiğini ve Avrupa Haber Ajansları Birliğinde de çok aktif rol aldığını dile getirdi.

AA Genel Müdürü Karagöz, 76 ülkeden 57 ajansla aktif bir işbirliği içerisinde olduklarına dikkati çekerek, "Uluslararası haber birliklerinin, uluslararası toplantıların her zaman merkezinde olmak istiyoruz. Sadece haber yapmakla bu ajanslarla rekabet edemezsiniz; uluslararası iletişim ağımızın da çok güçlü olması lazım." ifadesini kullandı.

AA Kitap'ın 2024 faaliyetleri

AA Kitap ile yayıncılık ve akademi dünyasına katkı sunmayı hedeflediklerine değinen Karagöz, "2024 yılında pek çok kitaba imza attık. Bu kitapların bir kısmı üniversitelerde, iletişim fakültelerinde ders olarak okutuluyor." dedi.

Karagöz, ilk baskısını 2023'te yayımladıkları "Kanıt" kitabının ise uluslararası alanda çok ciddi yankı uyandırdığına işaret ederek, "Eğer bir soykırım unutulursa tekrar ediyor. Tekrar etmemesi için soykırımı unutturmamak lazım. Bu da bizim dünyaya karşı olan sorumluluğumuz. Biz Filistin'deki soykırımı unutturmama yaklaşımıyla hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karagöz, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle yeni bir döneme girildiğini hatırlatarak, "Anadolu Ajansı, Suriye'de gelişmeleri en yakından takip eden haber ajansı oldu. Şam'da ofisimizi açma çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

AA'nın 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde çok profesyonel şekilde çalıştığına dikkati çeken Karagöz, AA'nın seçim takip sisteminin kıymetli olduğunu, yazılımın patentinin de AA'ya ait olduğunu söyledi.

Karagöz, 2024'te AA olarak uluslararası forum ve etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

Özellikle yapay zeka alanında atılımın öncüsü olmayı hedeflediklerine dikkati çeken Karagöz, "Bizim şirket olarak rekabetimiz de teknolojiyle olacak, bizim ülke olarak rekabetimiz de teknolojiyle olacak." dedi.

Çalışanlara yönelik aile desteği ve yabancı dil desteği uygulamaları hakkında bilgi veren Karagöz, AA'nın, Happy Place to Work tarafından "Çok İyi Çalışan Deneyimi Sertifikası"nı almaya değer görüldüğünü, Türkiye'de bu ödülü kazanan ilk medya kuruluşunun AA olduğu bilgisini verdi.

Toplantıda 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve finansal tablolar onaylandı, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi.

Toplantı sonrası AA Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, toplu fotoğraf çektirdi, ardından yeni açılan "AA Kulis" isimli kafeyi ziyaret etti.