9 İlde Ortalama Hız Denetimleri Başlıyor

9 İlde Ortalama Hız Denetimleri Başlıyor
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Emniyet Genel Müdürlüğü, 10 Temmuz 2025'te Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas ve Van illerinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile ortalama hız denetimlerine başlanacağını açıkladı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), yarın itibarıyla 9 ilde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile ortalama hız denetimlerine başlanacağını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas ve Van illerini kapsayan karayollarında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile ortalama hız denetimlerine 10 Temmuz 2025 tarihi itibari ile başlanılacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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