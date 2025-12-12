Haberler

Kayıp kadını arama çalışmalarında 2'nci gün

Kayıp kadını arama çalışmalarında 2'nci gün
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'ın Gençali köyünde defne yaprağı toplamak için ormana giden 78 yaşındaki Zehra Günay'ın kaybolması üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yakınlarının kayıp ihbarı sonrası, jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

BARTIN'ın defne yaprağı toplamak için ormana gidip, geri dönmeyen Zehra Günay'ı (78) arama çalışmaları devam ediyor.

Gençali köyünde yaşayan Zehra Günay, önceki gün saat 14.00 sıralarında ormana defne yaprağı toplamaya gitti. Günay, evine dönmeyince yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbarla dün sabah saatlerinde bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve komando ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 kilometrelik alanda jandarma iz takip köpeği, termal dron, 70 kişilik ekip ve köylülerle arama çalışmaları başlatıldı. Kayıp kadından herhangi bir iz bulunamazken, arama çalışmaları dronla görüntülendi. Zehra Günay'ı kaybolmadan önce gören son kişi olan köyde yaşayan Ahmet Yüzgeç, "Zehra teyze, her zaman defne toplamaya giderdi. Ben çarşamba günü gördüm. Daha sonra haber alınamadı. Şimdi herkes onu arıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu
Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
4 şehrimiz tehlike altında! 722 yıldır suskun bölge için 8'den büyük deprem uyarısı

4 il tehlike altında! 722 yıldır suskun bölgeye 8'lik deprem uyarısı
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
CNN Türk canlı yayınında tansiyon yükseldi: Elini masaya vurma, terbiyesizlik yapma

Konuklar birbirine girdi! Canlı yayında yaptığı hareket stüdyoyu gerdi
Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi

Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi
Ekrem İmamoğlu'nun 'Bilirkişi' davasında ara karar: Ben savunma yapmıyorum

İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar: Ben savunma yapmıyorum
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Dursun Özbek'ten Hacıosmanoğlu'na olay sözler: Köpek kim, çomaksız gezen kim?

Dursun Özbek, Hacıosmanoğlu'nu fena bombaladı
Hukuk öğrencisi genç kızdan 'TOKİ' vurgunu: Onların parasıyla ev sahibi oluyorum

Bakmayın böyle göründüğüne! Hukuk öğrencisinden büyük vurgun
title