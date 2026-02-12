Otuz yıl ertelediği guatr ameliyatında 2 kiloya yakın kitle çıkarıldı

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Fatma Sağır, 30 yıl boyunca ameliyat korkusu nedeniyle tedavisini ertelediği guatr hastalığından, Ankara'da gerçekleştirilen 2 kiloya yakın kitlenin çıkarıldığı operasyonla kurtuldu.

Uzun yıllar ameliyattan korktuğu için tedaviyi erteleyen Sağır'ın büyüyen tiroit bezi, nefes ve yemek borusunu sardı. Nefes almakta ve yutkunmakta güçlük çeken Sağır, şikayetlerinin artması nedeniyle yakınlarının ısrarı üzerine Ankara Bilkent Şehir Hastanesine başvurdu.

Operasyonla boynundan yaklaşık 2 kilograma yakın kitle çıkarılan ve daha iyi nefes almaya başlayan Sağır, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Yıllarca ameliyattan korktuğunu ifade eden Sağır, "'Boğazında guatr var, ameliyat ol dediler', ben korktum, olmadım. 3,5 yıl içinde çok büyüdü. Hastaneye gittim. 'Sesin gider, konuşamazsın' dediler. Nefes alamıyordum, boğulacak gibi oluyordum. Yan yatınca da korku ile sıçrardım. Ameliyat için de korkardım." dedi.

Fatma Sağır, tedavisi nedeniyle ayrı kaldığı evini ve bahçesini çok özlediğini dile getirerek, "Trabzon'u bir görseniz denizin dalgası benim bahçeme gelir. Çok güzel bir yer. Çok özledim. 3 aydır evimden ayrıyım. Rüyamda oraları görüyorum. Çok çektim, korkumdan kimseye söyleyemedim. Sesim gidecek diye, yataktan da kalkamazsam diye korktum. Bilseydim böyle olacağını hiç korkmazdım. Hocalarımızdan Allah razı olsun." diye konuştu.

"2 kilograma yakın bir kitle çıkardık"

Bilkent Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Uzmanı Prof. Dr. Birol Korukluoğlu, operasyona ilişkin şunları kaydetti:

"Çok büyük bir guatr. Böyle bir cerrahiyi hastanemizde yapmış olmaktan ve hastamızın şifa bulmasından dolayı çok mutluyuz. Teyzemizin tiroit bezi tamamen yemek borusu ve nefes borusunu sarmıştı. Bu yüzden ameliyat öncesinde yutkunma ve nefesle ilgili problemleri olduğunu belirtmişlerdi. Biz ameliyatta bezin tamamını çıkardık. Hastanemizdeki tüm teknik olanakları kullanarak trioit bezini tamamen çıkardık. Hastamızın şikayetleri kaybolmuş durumda. Normal yaşantısına dönecek."

Ağırlık olarak 2 kilograma yakın bir kitle çıkardık. Daha önemlisi hem yemek borusunu hem nefes borusunu tamamen sarmıştı tiroit dokusu. Ses tellerine giden sinirler mevcut. Onların korunması da önemliydi. Dokuyu oradan ayırdık, tamamen tüm tiroit dokusunu çıkardık."

Prof. Dr. Korukluoğlu, her tiroit bezinin bu büyüklüğe ulaşmayacağını ancak ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "İyot düzensizliğine bağlı beslenme alışkanlıkları bu tip vakaları görmemize sebep oluyor. Bu tip vakalarda müdahale edilmezse, yemek borusuna ve nefes borusuna basıdan dolayı hasta bir süre sonra nefes alamamaya başlayacak, gıda alamamaya başlayacaktı. Ses tellerine bası olduğu için sesini kaybedecekti." diye konuştu.