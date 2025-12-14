'7. Humanitarian Film Festival' ödülleri sahiplerini buldu

TRT World Citizen tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen "Humanitarian Film Festival"in (İnsani Film Festivali) ödülleri verildi.

Küresel insani sorunlara özenli bir bakış açısıyla dikkati çekerek, yapımcı ve yönetmenlere önemli bir platform sunan kısa film festivalinin ödül töreni, sinema ve sanat dünyasından çok sayıda davetlinin katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

Tüm dünyadan genç film yapımcıları ve öğrencileri de desteklemeyi amaçlayan festival, İran kökenli Ürdünlü müzisyen Layth Sidiq'in dinletisiyle başladı.

Ödül töreninde konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, festivalin soykırım, savaş, yoksulluk, göç gibi krizlerden etkilenen insanların hikayelerini görünür kılmak ve sorunlara dair farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Sobacı, festivalin "küresel insani meselelere dikkati çekme" misyonuna vurgu yaparak, "İnsanlığın sahici sorunlarını sinemanın kendine has diliyle konu eden filmleri izleyiciyle buluşturuyor ve türlü saiklerle görmezden gelinenleri kadrajına alan sinemacıları ödüllendiriyoruz. Böylelikle sektörde hakim odaklar tarafından çekilen setleri yıkıyor, günden güne daraltılmak istenen çerçeveyi, dünya yorgunlarının soluklanması adına genişletiyoruz." diye konuştu.

Sinemanın etki ve önemine de değinen Sobacı, "Sinema, istasyona yanaşan trenin perdede göründüğü o ilk andan itibaren, insana dair nice hali anlatmanın en etkili araçlarından biri olmuştur. Günümüzde savaş, işgal, soykırım, zorunlu göç ve türlü felaketlerin gölgesinde dönen dünya, sinemanın anlatı gücüne ve etkisine belki de en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçiyor. Ne var ki farklı coğrafyalarda mezalim altında yaşamaya mahkum edilen milyonlarca insan, günbegün büyüyen sinema endüstrisinde kendisine yer bulmakta zorluk çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sobacı, söz konusu gücün kötüye kullanıldığında ortaya çıkan durumlara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dünyayı adeta esir almak isteyen kimi mahfiller, haklı ama güçsüz bu insanların feryatlarını duymazdan, ızdıraplarını görmezden geliyor. Sinemanın kitleleri etkileyen görsel ve işitsel gücü, türedi kahramanların sözüm ona maceralarına tahsis ediliyor. Oysa işgal ve soykırıma karşı izzetli bir direniş gösteren, zorunlu göç ettiği yerlerde ırkçılık belasına maruz kalan, hayatını bir lastik bota emanet etmeye mecbur bırakılan, her gün tekrar tekrar sevdiklerinin canlarıyla sınanan, çocuklarına bir torba un getirebilmek için ölmeyi göze alan insanlar var. Bugünün dünyasının asıl kahramanları, işte bu insanlardır."

"İyiliği çoğaltacak, umudu aşılayacak hikayeler sinemanın temelini oluşturmalıdır"

TRT olarak "iyiliği çoğaltmanın peşinde" olduklarını söyleyen Sobacı, "Bizler, kötü niyetli girişimleri bertaraf etmekle, sahici kahramanların hikayelerini kadrajın ortasına taşımakla ve insanlık anlatısının başrolünü gerçek sahiplerine vermekle mükellefiz. İyiliği çoğaltacak, umudu aşılayacak ve bilhassa bizleri sarsıp kendimize getirecek hikayeler sinemanın temelini oluşturmalıdır. TRT ailesi olarak, Humanitarian Film Festival'ini tüm bunları göz önünde bulundurarak düzenliyoruz." diye konuştu.

Sobacı, festivalin duyarlı olduğu temel konuların başında Filistin'de yaşanan insanlık dramı olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün gerçekleştirilen gösterimlerde, nice kahramanla tanışma ve onların hikayeleriyle aramızdaki mesafeyi kısaltma imkanı bulduk. Ülkesinden ve sevdiklerinden çok uzaklarda yaşamaya mecbur bırakılmış mülteci çocukların, boğuştukları sorunların ve yaşadıkları korkuların farkına vardık. Milyonlarca çocuğun en yakınlarındakinden dahi sevgi görmeden büyüdüğü gerçeğiyle bir kez daha yüzleştik."

"En İyi Film" ödülünün sahibi "The Deer's Tooth" oldu

Festivale bu sene Türkiye, Avrupa ülkeleri, ABD, Hindistan ve İran başta olmak üzere 64 ülkeden toplam 433 film başvurusu yapıldı.

Geçen 6 yılda 10 bin 984 filmin başvurduğu ve toplam 19 ödülün verildiği TRT Humanitarian Film Festival'de bu sene de jüri oyları ile seçilen en iyi üç filme ödül verildi.

Başkanlığını yazar Elchin Musaoğlu'nın üstlendiği jüride, yazar ve film eleştirmeni Mehmet Açar, oyuncu Sinan Albayrak, yapımcı Andrea Taschler, yönetmen ve yazar Narges Abyar, ön jüride ise yönetmen Sinan Sertel, yönetmen Tülay Gökçimen ve yapımcı Halil Kardaş yer aldı.

Bu yıl yedincisi düzenlenen ve insanlığın ortak hikayelerini beyaz perdeye taşıyan festivalde, birinciliği "The Deer's Tooth" adlı filmi ile Filistin'den Saif Hammash, ikinciliği "Sofian Chouaib - ya Hanouni" ile Fransa'dan Lyna Tadount ve üçüncülüğü "Largo" ile Birleşik Krallık'tan Salvatore Scarpa ve Max Burgoyne-Moore elde etti.

TRT Özel Ödülü ise "Farfour: A War Diary from Gaza" adlı yapım ile Ahmed Deeb ve Moaz Hosni'ye verildi.

Festival hakkında

Festivalde finale kalan 11 filmin gösteriminin yanı sıra Elchin Musaoğlu, Mehmet Açar, Sinan Albayrak, Andrea Taschler, Narges Abyar'ın katılımıyla "İnsani Film Yapımcılığı" paneli, Ahmet Kural ve Sümeyye Karaaslan'ın katılımıyla "Oyunculuk Atölyesi", Sinan Sertel, Tülay Gökçimen ve Halil Kardaş'ın katılımıyla "Film Okuma Atölyesi" düzenlendi.

Merkezine insanı alan festival, savaş, çatışma, salgın, kadın hakları, göçmen krizi, iklim değişikliği, çevre kirliliği, açlık, kıtlık, evsizlik ve yoksulluk gibi farklı konulara odaklanıyor.

Dünyanın dört bir yanından gelen orijinal filmlerin gösterildiği festival, hedef kitleyi, film yapımcıları ve film endüstrisinin profesyonelleriyle buluşturan bir platform olma özelliği de taşıyor.