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6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

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İstanbul'da görülen 6 yaşında evlendirilme skandalı davasında; baba Yusuf Ziya Gümüşel 18 yıl 9 ay, istismarcı eş Kadir İstekli ise 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Türkiye'nin gündemine oturan H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesiyle ilgili davada cezalar belli oldu.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23 Ekim 2023'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Kadir İstekli 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve anne Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararı bozdu. Mahkeme, sanık Kadir İstekli'nin 2004-2013 yılı için 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' 2020 yılı için ise 'Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirildi. Sanık anne ve baba Gümüşel için ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince artırım yapılması gerektiğini kaydetti.

ANNE FATIMA GÜMÜŞEL FİRARİ

Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve dini nikahlı eş Kadir İstekli bugün görülen karar duruşmasına tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlandı. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutukluluğa yönelik yakalama kararı bulunan anne Fatıma Gümüşel ise duruşmaya katılmadı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, firari anne Fatıma Gümüşel'e tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına karar verdi.

6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

KADİR İSTEKLİ'YE 36 YIL HAPİS

Tutuklu sanık Kadir İstekli'nin 'zincirleme çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 21 yıl, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl olmak üzere toplamda 36 yıl hapisle cezalandırılmasına, tutuklu sanık baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise 'zincirleme çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Yusuf Ziya Gümüşel Kadir İstekli İstanbul Güncel Çocuk Baba

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Yorumlar (28)

Ülkücü Gençlik:

Çocuk çocuktur, İslâm dinini kimse uçluruna alet etmesin

174
16
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Pervin tınaz:

tüm yoldan çıkanlara örnek olsun hakimi kutluyorum

119
16
yanıtYanıtla
ahmet celebi:

adalet gerimi geliyor acaba?

100
24
yanıtYanıtla
oturan:

Buraya yazıyorum bunlar değil 18sene 18 ay yatmazlar buraya yazıyorum

54
25
yanıtYanıtla
Can Reno:

ohh yat yat bıtmez

65
14
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okan:

birkaç sene sonra tahliye, belki senesi bile dolmaz belli mi olur.

42
12
yanıtYanıtla
iskender aybaroglu:

Masallah günün en iyi haberi

41
11
yanıtYanıtla
Hasan Turk:

Asin gitsin

37
11
yanıtYanıtla
Celal Koca:

Ben cezayı azbuldum. Çocuk istismarı ve kavunamayacak kadar akıl saglığının yerinde olmayan kişilere yapılan suçta kesinlikle idam olmalı

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Yüzü Gülmez:

evlenen kişiye yok mu? en ağır ceza da ona verilmesi gerekli

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