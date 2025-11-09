Haberler

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Güncelleme:
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı parfüm fabrikası yangına ilişkin 8 zanlı daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 11'e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında iş yeri sahibi ve yöneticilerin de bulunduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı yangına ilişkin gözaltı sayısı arttı.

İŞ YERİ SAHİBİ VE YÖNETİCİLERİ GÖZALTINDA

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca, kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Zanlılar, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda yakalandı. Böylece soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi. İş yeri sahibi K.O. ve yöneticilerden oluşan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir parfüm dolum tesisinde dün sabah saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Tesiste bulunan kimyasal maddelerin etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sararken, yandaki bir binanın çatısına da sıçramıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında 6 kişi yaşamını yitirirken, 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için morga kaldırılmıştı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Fabrika yangınında ölen Şengül Yılmaz'ın 55, Tuğba Taşdemir'in 18, Nisa Taşdemir'in 17, Cansu Esatoğlu'nun 16, Esma Dikan ve Hanım Gülek'in 65 yaşında olduğu belirtildi. Ayrıca Tuğba ve Nisa Taşdemir'in kardeş oldukları öğrenildi.

7 KAMU GÖREVLİSİ AÇIĞA ALINDI

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen yangınla ilgili SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdürü Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den sorumlu şube müdürü ve bir personelin açığa alındığını açıkladı.

"SORUŞTURMANIN SELAMETİ AÇISINDAN AÇIĞA ALINDILAR"

Bakanlığın açıklaması şöyle: "Kocaeli ili Dilovası ilçesinde meydana gelen elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Söz konusu olayla ilgili olarak Bakanlığımız tarafından iki Başmüfettiş ve bir Müfettiş görevlendirilmiş olup süreç tüm yönleriyle titizlikle takip edilmektedir. Ayrıca olayla ilgili olarak SGK ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli hakkında soruşturma başlatılmış olup soruşturmanın selameti açısından; SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personel açığa alınmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sürecin her aşaması dikkatle takip edilmekte ve gerekli tüm adımlar atılmaktadır."

TESİS SAHİBİ KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, ortadan kaybolan iş yeri sahibi K.O'yu kaçma hazırlığı yaparken Yalova'da yakaladı ve aracından valizleri çıktı. K.O'nun oğlu İ.O.'nun ise her yerde arandığı öğrenildi.

VARDİYA AMİRLERİ GÖZALTINDA

Olaya ilişkin vardiya amirleri G.B. ve H.E. gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen T.Y'nin ise Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavi altında olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Güncel
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

İbreti alem için burayı kim denetleyip olumlu rapor vermişse onlara en ağır cezayı verin en büyük suçlu devletin denetmenleridir

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısh5cpc96p5:

canlar gittikten sonra göz altına alsanız ne işe yararki bi umut bundan sonra olacak kazalar için belki işe yararda görevliler işini dogru yaparlar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
