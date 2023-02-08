56 SAAT SONRA 60 YAŞINDAKİ BABA VE OĞLU ENKAZDAN, SAĞ ÇIKARILDI Güncel Haberler KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Meydan Mahallesinde bulunan Kaya Apartmanı enkazında İHH, AFAD ve Mardin itfaiyesinin devam eden arama kurtarma çalışmalarında 56 saat sonra 60 yaşındaki Müslüm ve oğlu Serhat Kaya (27) sağ olarak kurtarıldı. KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Meydan Mahallesinde bulunan Kaya Apartmanı enkazında İHH, AFAD ve Mardin itfaiyesinin devam eden arama kurtarma çalışmalarında 56 saat sonra 60 yaşındaki Müslüm ve oğlu Serhat Kaya (27) sağ olarak kurtarıldı. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Salih KESKİN/ŞANLIURFA, (DHA)- Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Şanlıurfa Mardin AFAD İHH Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 56 SAAT SONRA 60 YAŞINDAKİ BABA VE OĞLU ENKAZDAN, SAĞ ÇIKARILDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.