56 SAAT SONRA 60 YAŞINDAKİ BABA VE OĞLU ENKAZDAN, SAĞ ÇIKARILDI
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KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Meydan Mahallesinde bulunan Kaya Apartmanı enkazında İHH, AFAD ve Mardin itfaiyesinin devam eden arama kurtarma çalışmalarında 56 saat sonra 60 yaşındaki Müslüm ve oğlu Serhat Kaya (27) sağ olarak kurtarıldı.
KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Meydan Mahallesinde bulunan Kaya Apartmanı enkazında İHH, AFAD ve Mardin itfaiyesinin devam eden arama kurtarma çalışmalarında 56 saat sonra 60 yaşındaki Müslüm ve oğlu Serhat Kaya (27) sağ olarak kurtarıldı.
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Salih KESKİN/ŞANLIURFA, (DHA)-
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel