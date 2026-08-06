Said Bey Sitesi davasında yeni iddianame: 3 kişi hakkında 22,5 yıl hapis istendi

KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 44 kişinin hayatını kaybettiği Said Bey Sitesi davasına ilişkin yeni gelişme yaşandı. Sitenin ikinci yapı denetim şirketinden 3 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edilirken, söz konusu dosya ana dava ile birleştirildi.

Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'ndeki 2 bloklu Said Bey Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 10 Nisan'da yapılan duruşmasında mahkeme heyeti, Sehay Yapı Denetim Şirketi'nin 8 Şubat 2017 tarihli iş feshinden yaklaşık 10 ay sonra işi devralan ZBK Yapı Denetim Şirketi'nin denetçileri ve mühendislerinin tespit edilerek haklarında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına ve ek rapor için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

3 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME

Bunun üzerine başlatılan soruşturmada ZBK Yapı Denetim Şirketi'nin yetkililerinin Sıla A. (34) ve Zehra Betül K. (47) ile binanın inşasında görev alan statik proje ve uygulama denetçisinin İsmail K. (77) ve Yaşar C. olduğunu tespit edildi. Soruşturmada Yaşar C.'nin öldüğü belirlenirken, diğer 3 şüpheli ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Soruşturma sonunda Sıla A., Zehra Betül K. ve İsmail K. hakkında 'Bilinçli Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis istemiyle iddianame düzenlenerek ana davanın görüldüğü Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede, dava aşamasında alınan bilirkişi raporunda, şüphelilere kusur atfı yapıldığı belirtildi.

ANA DAVAYLA BİRLEŞTİRİLDİ

Mahkeme heyeti, iddianameyi kabul etti. 3 sanık için hazırlanan dosya, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istenen tutuklu müteahhit Hasan Çam (55), tutuksuz sanıklar Sehay Yapı Denetim Şirketi sahibi Halil Y. (57), şirket yetkilisi Yavuz K. (57), yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Y. (35) şantiye şefleri Murat K. (41), Halil İbrahim U. (36) ve 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapisleri istenen Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Arzu Ö. (48) ve Müdür Yardımcısı Serap B.'nin (43) yargılandığı ana dava dosyası ile birleştirildi.

DAVA DIŞI 3 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan mahkeme heyetinin istediği ek rapor da bilirkişi heyeti tarafından mahkemeye gönderildi. Yargılanan sanıklar dışında 3 kişinin daha kusurlu tespit edildiği raporda; asma kat galeri boşluklarının ruhsata aykırı olarak kapatıldığı ve bunun da binanın ağırlığını artırarak deprem yükleri etkisi altında betonarme taşıyıcı sistem davranışını farklılaştırdığı, yapı denetim şirketi yetkilisi Sıla A., proje ve uygulama denetçileri Yaşar C. ve İsmail K. ile uygulama denetçisi Mehmet Ş.'nin ruhsata aykırı yapılan bu işlemi tespit edip ihbar etmeyerek iş bitirme tutanağını düzenlediği, bu eylem sırasında bina mahallini tetkik eden kamu görevlilerinin de Mustafa K. ve Emrehan A. olduğu belirtildi. Mehmet Ş., Mustafa K. ve Emrehan A.'nın dava dışı tespit edilen şüpheliler olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı