30 bin TL'lik telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı

TOKAT'ta bir mağazada çalışan Samet Yıldız (22), sosyal medyada gördüğü 30 bin TL'lik telefon çekilişine katıldı. İki gün sonra kendisine ulaşan 'Kazandınız' mesajına sevinen Yıldız, telefonu almak için çekiliş, gümrük vergisi, IMEI adı altında istenen paraları tereddütsüz gönderdi. Bu şekilde 77 bin TL dolandırılan Yıldız, bu kez parasını geri alabilmek umuduyla temas kurduğu bir hackera da 23 bin TL kaptırdı. Toplamda 100 bin lirasını kaybeden Samet Yıldız, polisten yardım istedi.

Kentte bir giyim mağazasında çalışan Samet Yıldız, ağustos ayında sosyal medyadan gördüğü 30 bin TL değerindeki telefon çekilişine katıldı. Yıldız'a 2 gün sonra katıldığı çekilişten 'Kazandınız' mesajı geldi. Telefonu almak için iletişime geçen Yıldız'dan 452 TL gümrük vergisi parası istendi. Şüpheli veya şüpheliler, bu isteklerini yerine getiren Yıldız'dan daha sonra telefonun IMEI için 3 bin TL daha istedi. Yıldız bu parayı da yatırdı. Daha sonra gümrük vergisi gibi çeşitli bahanelerle ve geri ödeneceği iddiasıyla Yıldız'dan birçok kez para talep edildi. Hem telefonu hem de ödediği paraları geri alacağı ümidiyle bu istekleri yerine getiren Yıldız, bir kısmı bankadan çektiği kredi olmak üzere toplamda 77 bin TL gönderdi. Ancak tüm ödemelerine rağmen telefonu kendisine ulaştırılmayınca dolandırıldığını anladı. Yıldız, bu kez bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı hackerdan yardım istedi. Paranın bir kısmını geri alabileceği umuduyla hackerın hesaplara erişim için talep ettiği 23 bin TL parayı da gönderdi. Ancak o kişinin de dolandırıcı olduğunu anlayan Yıldız, toplamda 100 bin TL parasını kaptırdı. Bunun üzerine Yıldız, polise başvurup şikayetçi oldu. Polis, dolandırıcıların tespiti için çalışma başlattı.

Olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma sürerken, henüz şüphelilere ulaşılamadığı öğrenildi.