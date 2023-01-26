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3 çocuk çöp evde çıplak halde bulundu! Anne evi terk etmiş, baba gözaltında

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3 çocuk çöp evde çıplak halde bulundu! Anne evi terk etmiş, baba gözaltında

İstanbul'da bir çöp evde 3, 4 ve 7 yaşında 3 çocuk çıplak ve halsiz halde bulundu. Çocukların annelerinin 25 gün önce evi terk ettiği, babalarının ise sadece arada çocuklara yemek vermek için eve uğradığı belirtildi. Baba gözaltına alındı.

İstanbul Eyüpsultan'da çöp ev olarak kullanılan bir adres ekiplere ihbar edildi. Polisle birlikte eve giden sosyal hizmetler birimleri, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü.

Ekipler evde Umut (3), Eymen (4) ve Reşit (7) isimli 3 çocuk buldu. Çöp evde çıplak halde bulunan çocuklar, kıyafet giydirilerek hastaneye götürüldü. Bakımsız kaldıkları öğrenilen çocuklar burada tedaviye alındı.

3 çocuk çöp evde çıplak halde bulundu! Anne evi terk etmiş, baba ilgilenmemiş

Sözcü'de yer alan habere göre evin her yerinde çöp vardı ve lağım kokuyordu. Komşular, çocukların annesinin 25 gün önce evi terk ettiğini, babanın ise ara sıra uğrayarak yemek bıraktığını söyledi. Olayın ortaya çıkmasının ardından baba ve anne gözaltına alındı. Savcılığın babanın akli dengesinin yerinde olduğuna dair rapor istediği, annenin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi. Babanın ifadesinde, "Sokakta işe yarayan şeyleri topluyoruz, çocukların üzerini giydiriyoruz ama kendileri çıkarıyor" dediği aktarıldı.

3 çocuk çöp evde çıplak halde bulundu! Anne evi terk etmiş, baba ilgilenmemiş

Hastanede tedavilerinin ardından Aile ve Sosyal Politika Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce korumaya alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

3 çocuk çöp evde çıplak halde bulundu! Anne evi terk etmiş, baba ilgilenmemiş

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Eyüpsultan Eyüp Güncel Haberler

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