29. Uluslararası Ankara Caz Festivali 'Cazın Renkleri' temasıyla başlıyor

Caz Derneğince düzenlenen 29. Uluslararası Ankara Caz Festivali, bu yıl "Cazın Renkleri" temasıyla 30 Kasım'a kadar başkentte müzikseverlerle buluşacak.

Türkiye'nin en uzun soluklu caz festivallerinden biri kabul edilen festival, bu yıl da farklı ülkelerden sanatçıları ve genç müzisyenleri bir araya getirecek.

Ankara'da bugün başlayan festival boyunca konserlerin yanı sıra atölye çalışmaları, sergiler, söyleşiler ve masterclass etkinlikleri düzenlenecek.

Kentin farklı yerlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerde, hem uluslararası caz sahnesinden isimler hem de genç yetenekler sahne alacak.

Festival Koordinatörü Selin Demiral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Caz Derneğinin 1995'te caz tutkunlarının bir araya gelerek kurduğunu ve bugüne kadar birçok uluslararası sanatçıyı Türkiye'ye getirdiğini anlattı.

Kuruluş sürecinde dönemin önemli gazetecilerinin de destek verdiğini belirten Demiral, "Fatih Çekirge, Ece Temelkuran, Sedat Ergin gibi birçok gazeteci de bu başlangıçta bize destek veriyorlar. İlk 4-5 yılı ODTÜ Caz Günleri'yle festivalimiz başlıyor. Daha sonra uluslararası unvanını alarak, Ankara Uluslararası Caz Festivali olarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Demiral, 29 yıldır kesintisiz düzenlenen festivalin, Türkiye için sürdürülebilir bir başarı olduğunu vurgulayarak, Türkiye için çok önemli, güzel işlere imza attıklarını söyledi.

Cazın farklı tınıları Başkent'te buluşacak

Demiral, bu yıl festivalin açılış konserinin 13 Kasım'da HiltonSA Ankara'da gerçekleştirileceğini belirterek, "Uzun zamandır Türkiye'ye gelmesini çok arzu ettiğimiz ünlü piyanist Fahir Atakoğlu bizlere eşlik edecek. Kendisine çok iyi davulcumuz Volkan Öktem, solist olarak Seçil Akmirza ve Alp Ersönmez destek verecek." dedi.

Festivalin ilk haftasına ilişkin bilgi veren Demiral, "Açılış konserimizin arkasından 15 Kasım'dan itibaren İlayda Hatipoğlu Quartet sahne alacak. 19 Kasım'da ise Polonya ve Türkiye'nin uzun süredir birlikte sürdürdüğü Janusz Szprot Anma konserleri gerçekleştirilecek. Polonya Büyükelçiliğinin destekleriyle gerçekleşen bu projede Sibel Köse'ye Bogdan Holownia, Wojciech Pulcyn ve Monika Bulanda eşlik edecek." ifadelerini kullandı.

Demiral, 21 ve 22 Kasım'da etkinliklerin Türk Amerikan Derneğinde süreceğini dile getirerek, "İki gün boyunca toplam dört etkinliğimiz olacak. Öncesinde dernek üyemiz Levent Ekmekçioğlu'nun Asım Uysal ve Numan İlan'la birlikte düzenleyeceği Hi-Fi caz masterclass'ı yapılacak. Ardından uzun yıllardır festivalimizi destekleyen Turmaks'ın katkılarıyla Bilal Karaman'ın "Manouche a La Turca" projesi sahnelenecek." diye konuştu.

Festivalin 30. yılına özel "Disiplinler Arası Bir Bakışla Caz Yazıları" adlı kitap yayınladıklarını aktaran Demiral, bunun lansmanının ardından Tuluğ Tırpan ve Şenay Lambaoğlu'nun "Maviye Şarkılar" projesinin sahneleyeceğini kaydetti.

Caz, kentin farklı noktalarında yankılanacak

Demiral, festivalin ikinci haftasında cazseverleri farklı mekanlarda buluşturacak etkinlikler planladıklarını belirterek, 23 Kasım'da Sams Bistro'da Serkan Alagök ve Melih Çalışan'ın projesi "Güzel Bir Akşam"ın tüm müzikseverlerle buluşacağını söyledi.

Genç sanatçılara da sahne imkanı tanıdıklarını belirten Demiral, 24 Kasım'da Hacı Bayram Veli Üniversitesi Grafik Tasarım öğrencilerinin hazırladığı afişlerden oluşan sergi ve ödül töreninin olacağını, ardından genç yetenek Ada Cebe'nin ücretsiz bir caz dinletisi gerçekleşeceğini dile getirdi.

Festivalin uluslararası programına da değinen Demiral, şunları kaydetti:

"Fransız Kültür Merkezi'nin desteğiyle uzun zamandır gelmesini istediğimiz Madeleine ve Salomon'u ağırlayacağız. Aynı gün Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde öğrencilerin katılabileceği bir piyanist ve vokal masterclass düzenlenecek. 27 Kasım'da Hollanda Büyükelçiliğinin desteğiyle Raquel Kurpershoek Quartet sahne alacak. Aynı gün hocamız Şinasi Celayiroğlu'nun 'Doğaçlamada Fikir Geliştirme Teknikleri' başlıklı masterclass'ı da düzenlenecek."

Demiral, festivalin son günlerinde Sams Bistro, Altınay Otel ve ODTÜ KKM'de gerçekleştirilecek konserlerle programın tamamlanacağını belirtti. Elif Canfeza Gündüz, Irma Peretti ve Yıldız İbrahimova'nın sahne alacağı bu etkinliklerle festivalin dolu dolu geçeceğini söyledi.

Genç müzisyenlere destek sağlanıyor

Demiral, caz müziğinin dünyada "özgürlüğün müziği" olarak nitelendirildiğini anımsatarak, "Gerçekten de sanatçıların özgür olarak kendilerini ifade edebilecekleri bir müzik türü. Birçok farklı müzik türüyle de birleştirilebilen bir müzik şekli. Bizim yaptığımız festivallerin yanında artık Türkiye'de çok fazla cazla ilgili etkinlikler, festivaller, programlar yapılıyor." dedi.

Caz müziğinin son yıllarda Türkiye'de daha geniş bir dinleyici kitlesine ulaştığını, ilginin ve katılımın giderek arttığını vurgulayan Demiral, Caz Derneği olarak bu gelişimin içinde yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Caz Derneğinin kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Demiral, şunları kaydetti:

"En büyük hedefimiz hem caz müziğinin Türkiye'de ve dünyadaki Türk müzisyenler tarafından tanınması, duyurulması hem de iki festivalimizin de tüm bilet gelirlerinin Caz Derneği Burs Fonu'na aktarılması. Bu burs fonu sayesinde de hem lisans hem de yüksek lisans öğrencilerinin yurt dışında eğitim alması için katkıda bulunmuş oluyoruz. En büyük mutluluk veren kısım da bizim için bu oluyor.

Öğrenciler, özellikle katılmak isteyen ama bilet temin edemeyenler web sitemizdeki mail adreslerinden bize ulaşabilirler. Çünkü gerçekten bu müziğin tanınmasını ve herkese bir fayda sağlamasını çok istiyoruz. O yüzden herkes bize ulaşabilir. Elimizden gelen tüm desteği sağlayabiliriz."

Festivale ilişkin bilgilere ve biletlere "CazDerneği.org" sayfasından ulaşılabiliyor.