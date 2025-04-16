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25 bin öğretmen atama takvimi belli oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından 10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecinin başlatıldığı müjdesini verdi. Milli Eğitim Bakanlığı atama takvimiyle ilgili detayları paylaştı. Buna göre 21 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde, KPSS'ye giren adayların başvuru alınacak. 7 Mayıs tarihinde ise, mülakata girmeye hak kazananlar ilan edilecek.

Dün akşam Beştepe'de yapılan Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 25 bin öğretmen atamasının detayları belli oldu.

"25 BİN KADRO İHDASI YAPILDI MÜJDESİ VERİLMİŞTİR"

Millî Eğitim Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte atamalara dair tüm detaylar: "Bilindiği üzere, 15 Nisan 2025 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Bakanlığımıza öğretmen ataması için 10 bini Millî Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin kadro ihdası yapıldığı" müjdesi verilmiştir.

"KONTENJANLARIN 3 KATI ADAY SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAKTIR"

Bu kapsamda 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen adayımız için ön başvurular alınarak puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı aday, sözlü sınava çağrılacaktır. Daha sonra, KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen atamaları yapılacaktır.

BAŞVURULAR 21 NİSAN-5 MAYIS ARASINDA

Bu doğrultuda 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru, 18 Nisan 2025'te ilan edilecek olup başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Süreç sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Millî Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde görev almak üzere eğitim ailemize yeni katılacak öğretmenlerimizin atanma işlemlerinin her aşamasındaki tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecektir."

25 bin öğretmen atama takvimi belli oldu

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25 bin öğretmen atama takvimi belli oldu
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıOnur Yener:

Hayret CHP'nin kadrolu çomarları henüz birşey yazmamış...

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Ülkenin sırtına yük olacak 25 bin Kambur - asalak daha….

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

MUZLU CUMHURİYET

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Haber YorumlarıOkan Okan:

pikteks hayla kadro bekliyor 10 yıl oldu bakalım daha kaç yıl sürdürecekler

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Haber Yorumlarıdmm6jtzn2h:

mevcut öğretmenler nasıl bir nesil yetiştirdi ki yenilerden ne bekliyorsunuz?

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