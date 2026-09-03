2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgeleri erişime açıldı

(ANKARA) - Ösym, 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2026- Kpss Lisans Sınavı Alan Bilgisi oturumlarına ilişkin sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini gösteren Sınava Giriş Belgelerine, ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

12 Eylül'de gerçekleştirilecek Alan Bilgisi 1. Oturumunda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; Alan Bilgisi 2. Oturumunda Hukuk, İktisat ve Maliye; 13 Eylül'de gerçekleştirilecek Alan Bilgisi 3. Oturumunda ise İşletme, Muhasebe ve İstatistik testleri uygulanacak.

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini bugün saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden edinebilecek.

ÖSYM'nin duyurusuna göre, 12 Eylül'deki Alan Bilgisi 1. Oturumu için adaylar saat 10.00'dan, Alan Bilgisi 2. Oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 13 Eylül'deki Alan Bilgisi 3. Oturumu için ise saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş yapılamayacak.

Kaynak: ANKA