Haberler

2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgeleri erişime açıldı

2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÖSYM, 12-13 Eylül 2026'da yapılacak 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları için sınava giriş belgelerinin bugün saat 10.30'dan itibaren erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, belgelerine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek. Sınavda uygulanacak testler ve bina giriş saatleriyle ilgili ayrıntılara da yer verildi.

(ANKARA) - Ösym, 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2026- Kpss Lisans Sınavı Alan Bilgisi oturumlarına ilişkin sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini gösteren Sınava Giriş Belgelerine, ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

12 Eylül'de gerçekleştirilecek Alan Bilgisi 1. Oturumunda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; Alan Bilgisi 2. Oturumunda Hukuk, İktisat ve Maliye; 13 Eylül'de gerçekleştirilecek Alan Bilgisi 3. Oturumunda ise İşletme, Muhasebe ve İstatistik testleri uygulanacak.

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini bugün saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden edinebilecek.

ÖSYM'nin duyurusuna göre, 12 Eylül'deki Alan Bilgisi 1. Oturumu için adaylar saat 10.00'dan, Alan Bilgisi 2. Oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 13 Eylül'deki Alan Bilgisi 3. Oturumu için ise saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş yapılamayacak.

Kaynak: ANKA
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu

İşte milyonların garantilediği maaş zammı! Tablo netleşiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti

Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti
Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı

Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
ABD 100 yıllık geleneğini bozabilir! Masada Türkiye seçeneği de var

ABD 100 yıllık geleneğini bozabilir! Masada Türkiye seçeneği de var
Herkes nedenini merak etmişti! Joao Neves'in aracından bakın ne çıktı

Bu aracın içinden neler çıktığını tahmin edemezsiniz!
Trump'ın portresi ABD'yi ikiye böldü: Madeni 1 Dolar bastırdı, üstüne kendi yüzünü yaptırdı

Trump'ın portresi ABD'yi karıştırdı: Yaptığı şeye inanamayacaksınız
Danimarka'dan Rusya'ya ağır suçlama! Sabotaj hazırlığı yapıyorlar

Danimarka'dan Rusya'ya ağır suçlama! Sabotaj hazırlığı yapıyorlar
Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı

Motosikletle gelip ateş açtılar! Kerkük'te kanlı saldırı