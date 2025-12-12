2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda.

(TBMM) - CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, TBMM'deki taciz iddiasına ilişkin "Meclis 20 Kasım'da soruşturma açıldığını söylüyor. Olay basına yansımasaydı belki de bu işin üstü örtülecekti. Bu işin içinde kaç kişi daha var? Kaç kız çocuğu istismara uğradı? Bu işin üstü asla örtülemez. Daha dün bu rezalete ilişkin Meclis'te kadınlar eylem yapmak istedi. 'Koruma, aklama, failleri yargıla' demek istediler. Kadınların önüne bir kuvvet diktiniz, barikatları diktiniz. Neredeydiniz madem bu kadar ilgilisiniz Sayın AK Partili kadın milletvekilleri? Şimdi yargı paketlerinizle, infaz düzenlemelerinizle siz cezasızlığı yaygınlaştırdınız. Failleri siz cesaretlendirdiniz" dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bütçeler üzerinde grubu olan siyasi partiler görüş ve önerilerini dile getiriyor.

"Ev gençlerinin sayısı 7 milyona ulaşmış. Ne yaptınız bu gençler için"

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, AK Parti sıralarındaki milletvekili azlığını "İki büyük bakanlığın bütçesini görüşüyoruz. AK Parti sıralarında 5 kişi var" sözleriyle eleştirdi. Ocaklı, "23 yıllık Adalet ve Kalkınma Parti iktidarında gençlik; umutsuzluk, gelecek kaygısı ve işsizlik girdabında büyük bir çöküntüyle karşı karşıya bırakılmıştır. Her 3 gençten 1'i ne bir iş bulabilmekte ne de eğitim hayatına devam edebilmektedir. Ne eğitimde ne işte olan 18-24 yaş aralığındaki gençlerde OECD ülkelerinin ortalaması yüzde 14,1 iken bu oran Türkiye'de yüzde 31,3'tür. İki katından fazla. Ev gençlerinin sayısı 7 milyona ulaşmış. Ne yaptınız bu gençler için" diye konuştu.

"Türkiye'de gençleri koruyamıyoruz"

Ocaklı, "Ev genci olarak tanımlanan üniversite mezunu işsiz ve umutsuz gençler, uyuşturucunun, suç örgütlerinin ve sanal bahis organizasyonlarının karşısında korunmasız durumdadır. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesi olan Türkiye'de gençleri koruyamıyoruz. Sizin gençlere kaynak ayırmak gibi bir niyet yok. Maalesef her 4 gençten 3 tanesi valizlerini kafasında toplamış. TÜİK verilerine göre son iki yılda yaklaşık 450 bin Türk vatandaşı yurt dışına göç etmiştir. Türkiye'den göç edenlerin yaklaşık yarısı 34 yaş altı gençlerden oluşmaktadır. Son 4 yılda 20-34 yaş arasında olup yurt dışına yerleşen vatandaşlarımızın sayısı yüzde 70 artmış" diye konuştu.

Ocaklı'dan Bakan Ersoy'a Kartalkaya faciası tepkisi: "Kamu vicdanında rahatlamadan bu sorumluluktan kurtulamayacaksınız"

Ocaklı, konuşmasının devamında kürsüden Kültür ve Turizm Bakanı'na seslenerek, yanında getirdiği Kartalkaya yangın faciasının fotoğraflarını gösterdi. Ocaklı, "Bu yanan otel. Bu da yanan otelin önünde yapıştırılmış olan 'Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetimindedir' yazılı plaka. Sizin bakanlığınızın yanan insanlarda hiç bir sorumluluğu olmadığını ifade etmeniz hangi vicdana sığıyor. Siz o yangında çıkıp da nasıl 'ben sorumsuzum' diyebilirsiniz. İki defa rapor değiştiriliyor. Bütün sorumluluk 11 kişiye yüklenmiş müebbet hapisle bitemez. Cesaretiniz varsa çıkacaksınız yargı önünde hesap vereceksiniz. Türk milletine söz veriyorum bu yargılama yapılacak. Kamu vicdanında rahatlamadan bu sorumluluktan kurtulamayacaksınız. Bütün vefatlardan bakanlığınız sorumludur" ifadelerini kullandı.

"Bu bütçe emek, gelecek ve adalet meselesidir"

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesinin yetersiz olduğunu belirterek "Aslında bütçe diyoruz ama ortada gençliğe umut, spora güven veren bir perspektif var mı? Hiç de onu konuşamıyoruz. Bu kürsüye yalnızca genç bir milletvekili olarak değil, gençliğin kaybını işiten, umudunu taşıyan bir yurttaş olarak çıkıyorum. Çünkü bu bütçe kağıt üzerindeki rakamlardan ibaret değildir. Bu bütçe emek, gelecek ve adalet meselesidir. Ülkemizin dört bir yanında KYK yurtlarında kalan yüz binlerce gencimiz var. O yurtlar güvenli olmalı, sağlıklı olmalı, insanca yaşamayı mümkün kılmalıdır. Sayın Bakan, gençliğe dair vizyonunuz maalesef bir dilek listesi gibi. 'Yapacağız, artıracağız, destekleyeceğiz' diyorsunuz. Ama sahaya baktığımızda tablo bambaşka" dedi.

CHP'li Demir: "Bursun 6 bin liraya çıkarılması artık bir zorunluluk"

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursunun yetersizliğine de dikkat çeken Demir, "Barınma, yemek, ulaşım, kitap, internet tek kalemde bitiyor. Gençler ayı nasıl çıkarız hesabı yaparken biz burada onların bütçesini tartışıyoruz. O halde soruyorum: Bir öğrencinin temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı bir ülkede kalkınmadan nasıl söz edeceğiz? Bu nedenle konuşulan en az 6 bin liraya çıkarılması artık bir zorunluluktur. Bu lütuf değildir, gençlerin hakkıdır." diye konuştu.

"Olay basına yansımasaydı belki de bu işin üstü örtülecekti"

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ise konuşmasına TBMM'deki taciz iddiasına ilişkin konuşarak başladı. Bankoğlu, şöyle konuştu:

"Birkaç gün önce bu Meclis çatısı altında staj gören kız çocuklarının sistematik bir istismara maruz kaldığını öğrendik ve bu istismarların münferit olmadığını, sistematik şekilde gerçekleştirildiğini de çocukların ifadelerinden anlıyoruz. Sözlü ve fiziksel tacize uğrayan bir kız çocuğunun ifadesinde şöyle yer alıyor: 'Kimseye anlatmayacaksın dediler. Herkes her şeyi biliyordu ve sustu' diyor. ve dün daha bir kişi tutuklandı. Meclis 20 Kasım'da soruşturma açıldığını söylüyor. Olay basına yansımasaydı belki de bu işin üstü örtülecekti. Sayın vekiller, düne kadar neredeydiniz? Dün daha bir tutuklama yapıldı. Bu işin içinde kaç kişi daha var? Kaç kız çocuğu istismara uğradı? Bu işin üstü asla örtülemez. Şimdi burada Meclis'in bünyesinde bile istismara göz yuman sizlerin bütçesini konuşuyoruz. Daha dün bu rezalete ilişkin Meclis'te kadınlar eylem yapmak istedi. Basın açıklaması yapılsın istediler. 'Koruma, aklama, failleri yargıla' demek istediler. Kadınların önüne bir kuvvet diktiniz, barikatları diktiniz. Neredeydiniz madem bu kadar ilgilisiniz Sayın AK Partili kadın milletvekilleri? Neden gelmediniz açıklamaya? Merak ediyorum.

CHP'li Bankoğlu: "Bu ülkenin çocuklarını korumaktan acizsiniz"

Şimdi yargı paketlerinizle, infaz düzenlemelerinizle siz cezasızlığı yaygınlaştırdınız. Failleri siz cesaretlendirdiniz. Çocuk yaşta evliliklerin önünü siz açtınız. 2016'da Ensar Vakfı skandalı çıktığında 'Bir kereden bir şey olmaz' dediniz. Küçüğün rızası var diyen kişiyi bu Meclise başkan vekili yaptınız. Diyanet üzerinden evlilik yaşını çocukluk yaşına kadar indirdiniz ve son 24 yılda 18 yaş altında doğum yapan çocuk sayısı 590 bin. Bu ülkenin çocuklarını korumaktan acizsiniz. İşçi diye MESEM'lerde köle gibi çalıştıran siz, okullarda aç bırakan siz, niteliksiz, çağ dışı, ayrımcı bir eğitime mahkum bırakan yine siz. ya siz bu çocuklardan ne istiyorsunuz sayın milletvekilleri? Utanmıyor musunuz diyeceğim ama siz de utanmazsınız, onu da biliyorum. Çocuğa yönelik ihmal, istismar, cinsel şiddet suçunu hasır altı ettiğiniz için bugün bu Meclis'e kadar uzanmıştır. Araştırma komisyonu kuracağız diye bu rezilliğin üstü örtülemez, kapatılamaz, kapatılmamalıdır. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız."

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise futbolda bahis soruşturmasına ilişkin, "Sayın Bakanım sizden şike ve bahis konusunda efsane il müdürleri vardı. Onları davet edin. Bu konuları konuşarak, Türkiye'nin gündeminden şikeyi ve bahisi kaldırın" dedi.