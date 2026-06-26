18 milyon öğrenci yaz tatiline başladı; LGS sonuçları 10 Temmuz'da

(İSTANBUL) - 2025 - 2026 Eğitim ve Öğretim yılı sona erdi. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci karne alarak yaz tatiline başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "10 Temmuz'da LGS sonuçları açıklayacağız. 10 Temmuz'da sonuçları açıkladığımızda bu yıl yapay zeka destekli bir robotik tercih kılavuzu oluşturduk elektronik ortamda. LGS sınavında çocuklarımız aldıkları skorlara göre Türkiye'de sınavla öğrenci alan orta öğretim kurumlarına nasıl tercihte bulunacaklarına puanlarıyla uyumlu okulların hangileri olduğu, bu okulların ne tür imkanlar olduğu gibi bilgilerin yapay zeka destekli olarak kendilerine verildiği bir tercih robotu ile de çocuklarımıza ve ailelerine yardımcı olmaya çalışacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Bakırköy Medeni Berk İlkokulu'nda 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı sonu karden dağıtım töreninde konuştu. Öğretmenlere teşekkür eden Tekin, LGS sonuçlarını 10 Temmuz'da açıklayacaklarını söyledi.

Tekin, şunları söyledi:

"YEPYENİ BİR KUŞAĞI YETİŞTİRECEĞİZ"

"2025-2026 Eğitim Öğretim Yılını bugün itibariyle tamamlamış bulunuyoruz. Bu eğitim öğretim yılında fedakarlıklarıyla, örnek davranışlarıyla, çocuklarımıza aşıladıkları ülke ve millet sevgisi konusundaki çabalarıyla, koskoca bir eğitim öğretim yılında çocuklarımıza hem annelik hem babalık, ağabeylik, ablalık yapan öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Allah emeklerini zayi etmesin. İnşallah hep birlikte ülkemiz için, milletimiz için yararlı, yepyeni bir kuşağı yetiştireceğiz."

"YKS SINAVLARINDA DA ALLAH GÖNÜLLERİNE GÖRE VERİR DİYELİM"

Bizde eğitim öğretim takvimi, zorunlu eğitim çağında 180 iş günü. Toplam 18 milyona yakın öğrencimiz var. Net rakamı da söyleyeyim 17 milyon 583 bin 252 kayıtlı öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizden 1 milyon 224 bin 135 kardeşimiz bu yıl itibariyle ortaokullardan geçtiğimiz haftalarda yaptığımız LGS sınavında katılarak ortaokullardan mezun olup ortaöğretim kurumlarına devam edecekler. Ortaöğretimden ise, 1 milyon 150 bin 911 öğrencimiz bu yıl itibariyle mezun olmuş olacaklar. Onlara da yüksek öğretim hayatlarında başarılar diliyorum. İnşallah YKS sınavında da Allah gönüllerine göre verir diyelim.

"LGS SONUÇLARI 10 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK"

10 Temmuz'da LGS sonuçlarını açıklayacağız. 10 Temmuz'da sonuçları açıkladığımızda bu yıl yapay zeka destekli bir robotik tercih kılavuzu oluşturduk elektronik ortamda. LGS sınavında çocuklarımız aldıkları skorlara göre Türkiye'de sınavla öğrenci alan orta öğretim kurumlarına nasıl tercihte bulunacaklarına puanlarıyla uyumlu okulların hangileri olduğu, bu okulların ne tür imkanlar olduğu gibi bilgilerin yapay zeka destekli olarak kendilerine verildiği bir tercih robotu ile de çocuklarımıza ve ailelerine yardımcı olmaya çalışacağız. 10 Temmuz'da açıkladıktan sonra yerleştirme başvurularını alacağız. 5 Ağustos günü yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Eğitim öğretim yılı boyunca Milli Eğitim camiası olarak toplam bir milyon 216 bin 379 öğretmen arkadaşımızla çocuklarımıza bu hizmetleri vermeye çaba sarf ettik. Bu öğretmenlerimizden bir milyon 69 bin 826'sı resmi eğitim kurumlarımızda diğerleri de özel öğretim kurumlarımızda öğretmenlik yapan arkadaşlarımız kardeşlerimiz.

"FARKINDALIKLARINI ARTTIRACAK BAZI ETKİNLİKLERİ YAPTIK"

Eğitim öğretim yılı içerisinde bir Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli'nin uygulaması ile ikinci eğitim öğretim yılını tamamladık. Önümüzdeki yıl her kademenin üçüncü sınıfında uygulanmaya başlanacak. Yani okul öncesi ilkokul 1, 2 ve 3 ortaokullarda 5, 6 ve 7 liselerde ise 9, 10 ve 11. sınıflarda önümüzdeki yıl Türkiye Yüzyılını Maarif modeliyle eğitim öğretim hayatımız devam edecek. Bu süre içerisinde kapsamlı bir program değişikliği, müfredat değişikliği olduğu için bakanlığımızdaki her birim görev alanlarına giren boyutlarıyla izleme ve değerlendirme yaptılar. Süreç içerisinde Türkiye Yüzyılını Maarif modelinin diğer unsurları da yavaş yavaş olgunlaşıyor. Bu yıl ilk defa uygulamaya koyduğumuz çocuklarımızın Türkiye Yüzyılını Maarif modeli kapsamında farkındalıklarını artıracak bazı etkinlikleri yaptık.

"DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE SAHİP ÇIKMALARINA YARDIMCI OLACAK EKİNLİKLER YAPTIK"

Eğitim öğretim yılına başlarken Yeşil Vatan ve Çevre Sevgisi, Çevreye Duyarlılıkla başlamıştık. İkinci yarı yıla Bayrak Sevgisi ve bayrağın anlamı üzerine yaptığımız etkinliklerle başladık. Ardından Maarif'in Kalbinde Ramazan mottosuyla okullarımızda çocuklarımızın merhameti, yardımlaşmayı, dayanışmayı içselleştirdiği bir dizi etkinlik başlattık. Ardından Nisan ayında Ulusal Egemenlik, Demokrasi, Çocuk Hakları gibi konularda farkındalık eğitimleri yaptık. Mayıs ayında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere çocuklarımızın, gençlerimizin bu değerlere sahip çıkmasını temin etmek, daha güçlü şekilde sahip çıkmalarına yardımcı olacak etkinlikler yaptık.

"ÖĞRENCİLERİMİZE İYİ TATİLLER DİLİYORUM"

Yıl boyunca bakanlığımız yapay zeka uygulamalarını okul güvenliğinden sınav ölçme değerlendirme mekanizmalarına kadar kademeler arası geçiş sınavlarına hazırlıktan bakanlık yönetim sistemine kadar her alanda yapay zeka destekli yazılımlarla velilerimize, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hizmet etmeye çaba sarf ettik. Eğitim öğretim takvimimize eylül ayında tekrar başlayacağız inşallah. Yaz aylarında öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Velilerimizden istirhamım çocuklarına söyleyerek değil bizzat kendileri yaparak ve uygulayarak örnek olmaları. Onlara talimatlar vermek yerine birlikte yapmaya çalışmaları, birlikte zaman geçirmeye çalışmalarını öneriyorum. Hem LGS'de hem YKS'de şunu bir kez daha gördük. Artık kademeler arası geçiş sınavları daha çok Türkçe okuduğunu anlama temaları üzerinde odaklanmış durumda"

"KEŞKE BAKANLIĞA SÖYLESELERDİ"

Tekin, törenin ardından bir gazetecinin Ankara'da açlık grevini sürdüren özel sektör öğretmenlerinin durumuna ilişkin sorusu üzerine, "Keşke açlık grevi yapmadan önce şikayetleri gelip bakanlara söyleselerdi. Hukuk devletinde önce suç işleyen bir yapı varsa, hukuksuz işlem yapan bir yer varsa önce gelir, idari işlem için itiraz edilir, ondan sonra bu tür şeylere tevessül edilir. Bakanlığımıza ulaşmış, çalıştıkları okullarla ilgili herhangi bir şikayet yok. Şikayet yoksa kim tedbir alacak? Hukuk devleti böyle bir devlet, aklına estikçe bu tür eylemler doğru değil" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA