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ABD'den kritik uyarı: Türkiye-İsrail çatışma riski

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ABD'nin Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail'in Ebu Zuhur Havaalanı'na saldırısının Türkiye ile İsrail arasında doğrudan askeri çatışma riski taşıdığını belirtti. Barrack, tırmanmayı önlemek için gizli görüşmelerin sürdüğünü ve Türkiye'nin sürece davet edilebileceğini söyledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail'in Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği saldırının Türkiye ile İsrail arasında doğrudan askeri çatışma riski barındırdığını söyledi.

İsrail'in The Jerusalem Post gazetesine konuşan Barrack, İsrail'in dün Suriye'deki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barrack, saldırının Türkiye-Suriye ile İsrail arasında askeri çatışma riski barındırdığını vurgulayarak "Dün yaşanan olaylar ciddi ve endişe vericiydi. Ancak, can kaybı yaşanmaması ve durumun tırmanmaması bizi rahatlattı." dedi.

İsrail-Suriye çatışma önleme biriminin yeniden faaliyete geçirilmesi konusunda "gizli görüşmelerin" sürdüğünü söyleyen Barrack, "Türkiye, doğrudan veya dolaylı olarak bu sürece davet edilebilir." diye konuştu.

Barrack, iletişimin önemli olduğuna işaret ederek, Türkçe, Arapça, İngilizce ve İbranice dillerini akıcı şekilde konuşan personelin 24 saat görev yaptığı bir işbirliği birimi kurulmasının faydalı olacağını söyledi.

"Suriye radarları İsrail için tehdit oluşturmuyor"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın İsrail'e karşı saldırgan niyetleri olmadığını ve yalnızca kendi egemenliğini korumayı amaçladığını belirten Büyükelçi, Şam Havalimanı'na kurulan radarlar bağlamında, Tel Aviv yönetiminin iddia ettiğinin aksine, ABD'nin görüşüne göre sivil altyapının İsrail için bir güvenlik tehdidi oluşturmadığını söyledi.

Barrack, "Suriye'nin güvenli ve güvenilir bir iç havacılık sistemini sürdürebilmesi, işlevsel bir sivil radar kapsama alanına bağlıdır. Bu teknik gerekliliğin bir güvenlik sorunu teşkil etmediğine ve daha fazla görüşmenin konuyu herkesin memnuniyetine uygun şekilde netleştirmeye yardımcı olabileceğine inanmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Türkiye ile İsrail arasında gerilimi azaltmak ve geri döndürülmesi zor bir tırmanışı önlemek için yardımcı olmak istediğini dile getiren Barrack, "Başkan (Donald) Trump'ın planı, gerekli alan ve destek sağlandığı takdirde başarıya ulaşabilecek uygulanabilir bir yol sunmaktadır." diye konuştu.

Ne olmuştu?

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, dün, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırı düzenlemişti.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

Suriyeli yetkili, İsrail savaş uçaklarının Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 8 saldırı düzenlediğini belirterek, saldırılarda pistin yanı sıra hangarda atıl durumdaki bir yapının hedef alındığını kaydetmişti.

Kaynak: AA
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