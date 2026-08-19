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Avcılar'da site evinden 5 milyonluk soygun

Avcılar'da site evinden 5 milyonluk soygun
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Avcılar'da tatilden dönen aile, özel güvenlikli sitedeki evlerinde baza altında sakladıkları 5 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarının çalındığını fark etti. Ev sahibi, hırsızlığın bina içinden biri tarafından yapıldığını düşünüyor.

AVCILAR'da tatilden dönen aile, 700 dairenin bulunduğu 24 saat özel güvenlikli sitedeki evlerinden baza altında sakladıkları 5 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyalarının çalındığını farketti. Ev sahibi Y.A., "Cumartesi günü bir elektrik kesintisi yaşanmış; büyük ihtimalle evde olup olmadığımızı kontrol ettiler. 4-5 milyon lira değerindeki dolar, euro ve altınlarımı alıp kaçmışlar. 8 yıllık birikimimdi. Hırsızlığın kesinlikle binanın içinden biri tarafından yapıldığını düşünüyorum" dedi.

Olay, 7 Ağustos'ta Tahtakale Mahallesi'nde bulunan sitede meydana geldi. İddiaya göre, hafta sonu ailesiyle birlikte şehir dışına çıkan Y.A., 9 Ağustos akşamı eve döndüğünde hırsızlık yapıldığını fark etti. Ailesinden önce eve dönen A.G., daire kapısının aralık olduğunu görünce panikleyerek arkadaşını aradı. Olay yerine gelen polis ekipleriyle birlikte daireye giren A.G., evin altüst edildiğini gördü. Yapılan kontrolde, ailenin 8 yıllık birikimi olan ve baza altında sakladıkları yaklaşık 5 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarının çalındığı belirlendi.

'KAPIYI AÇIK GÖRÜNCE ÇOK PANİK OLDUM'

Yaşadıklarını anlatan Y.A.'nın kızı A.G., "Geldiğimde kapı aralıktı. Beni arkadaşım bıraktı. Hemen telefonla onu aradım, geri dönmesini söyledim. Kapıyı açık görünce panik oldum. Arkadaşım gelince polisi aradık. Polisle beraber içeriye girdik. Ev darmadağındı, her yer dağılmıştı. Bazanın altında ziynet eşyaları vardı, yaklaşık 4-5 milyon lira değerindeki, her şeyi almışlar" dedi.

'DIŞARIDAN BİRİNİN GELMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

A.G.'nin babası Y.A., olayın planlı bir soygun olduğunu belirterek, "Pazar akşamı döndüğümüzde böyle bir manzarayla karşılaştık. Bazanın altında ne kadar ziynet eşyamız varsa, elimizden avucumuzdan aldılar. Site yönetimi aidat alıyor ancak güvenlik açısından verdiğimiz paranın hakkını vermiyorlar. 13'ncü kattaki, 700 konutluk bir sitenin tam ortasında yer alan binaya dışarıdan bir hırsızın direkt gelmesi mümkün değil. Bunu dışarıdan biri düşünemez. Hırsızlığı kesinlikle binanın içinden biri tarafından yapıldığını düşünüyorum. Kamera kayıtlarını tek tek inceledim ve şüphelendiğim bir detay ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

'YANGIN MERDİVENLERİNDE KAMERA YOK'

Y.A., "Sitede akşam 18.00'dan sonra dışarıdan tesisatçı veya usta gelemez, bu kurallara aykırı. Hadi geldi diyelim, güvenlik neden yanında beklemiyor? Yangın merdivenlerinin hiçbirinde kamera yok, ara katlardan istediği gibi girip çıkabilirler. Cumartesi günü bir elektrik kesintisi yaşanmış; büyük ihtimalle evde olup olmadığımızı kontrol ettiler. Burada büyük bir ustalık ve operasyon var. 4-5 milyon lira değerindeki dolar, avro ve altınlarımı alıp kaçmışlar. Bu benim 8 yıllık birikimimdi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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