Haberler

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Takımın golcüsü Premier Lig'e gitti

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Takımın golcüsü Premier Lig'e gitti Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Takımın golcüsü Premier Lig'e gitti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Sidiki Cherif ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya katılan Cherif'in Coventry City'ye transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'de ayrılıklar devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, Sidiki Cherif'in Coventry City'ye transfer olduğunu resmi açıklamayla duyurdu.  Fenerbahçe, oyuncunun transferi konusunda İngiliz ekibiyle anlaşmaya varıldığını bildirdi.

FENERBAHÇE'DEN VEDA MESAJI

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Teşekkürler Sidiki Cherif

Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Sidiki Cherif'in transferi konusunda Coventry City kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Sidiki Cherif'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE FORMASIYLA 3 GOL ATTI

Sidiki Cherif, Fenerbahçe formasıyla toplam 17 resmi karşılaşmaya çıktı. 19 yaşındaki Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

İşte "Kuytulcular"ın kayyum atanan 5 şirketi! Ünlü börekçi de listede
Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vapur yolculuğunda ilginç anlar! Yolcular mankenden gözünü alamadı

Vapurda ilginç anlar! Yolcular mankenden gözünü alamadı
Aynı kaderi paylaştılar! Yan yana defnedildiler

Aynı kaderi paylaştılar! Yürek yakan veda
İş insanının şikayeti ortaya çıktı: Kuytulcular hakkındaki iddialar yenilir yutulur gibi değil

Kuytulcular hakkındaki iddialar yenilir yutulur gibi değil!
Marmaris şıklığı: Sibel Can tarzını konuşturdu

Marmaris şıklığı: Sibel Can tarzını konuşturdu
Galatasaray taraftarını kahredecek ayrılık

Böyle mi bitecekti? Taraftar kahrolacak
Barış Alper Yılmaz ailesi için yaptırdı! Görenler aynı yorumu yaptı

Ünlü ismin ailesi için yaptırdığı evi görenler aynı yorumu yapıyor
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli

Dengeleri değiştirecek sözler! Bahçeli'den sürpriz seçim çağrısı