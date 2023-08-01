2023 Haziran Ayı Sıcaklık Raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı rapora göre, 2023 Haziran ayında Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti. En düşük sıcaklık Isparta'nın Senirkent ilçesinde 0 derece olarak ölçülürken, en yüksek sıcaklık Cizre'de 42.5 derece olarak kaydedildi. Bölgesel olarak incelendiğinde, Marmara ve Ege bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin altında veya üzerinde oldu.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık raporuna göre; 2023 yılı Haziran ayı ortalama maksimum sıcaklığı, 1991- 2020 maksimum sıcaklık normallerinin 1.7 derece üzerine çıktı. Haziran ayındaki ekstrem sıcaklıklar ise en düşük 0 derece ile Isparta'nın Senirkent ilçesinde, en yüksek Cizre'de 42.5 derece olarak gerçekleşti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı Haziran ayı ortalama sıcaklıklarının 1991-2020 normallerine göre mukayesesine yönelik raporu yayımlandı. Rapora göre; 2023 yılı Haziran ayında ortalama sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiği tek nokta Antalya'nın Demre ilçesi oldu. Akhisar, Denizli, Muğla, Emirdağ, Ödemiş, Güney, Nazilli, Yatağan, Burdur, Beyşehir, Dalaman, Antakya, Dinar, Tefenni, Korkuteli, Elmalı, Mut, Erdemli, Kırşehir, Akşehir, Konya, Yunak, Ilgın, Seydişehir, Ulukışla, Boyabat, Tunceli, Divriği, Baskil çevrelerinde de sıcaklık mevsim normallerinin altında yaşandı. Yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ Ortalama sıcaklıklar bölgenin genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 27.2 derece iken, 2023 Haziran ayında 27.2 derece oldu. En düşük sıcaklık 12 derece Çermik'te, en yüksek sıcaklık 42.5 derece Cizre'de gözlendi.