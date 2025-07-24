15 Temmuz Derneği, Yurtdışı Faaliyet Planını Açıkladı

15 Temmuz Derneği, darbe girişiminin 10'uncu yılı anma programları kapsamında 2025-2026 dönemine ilişkin yurtdışı faaliyet planını basın mensuplarıyla paylaştı. Dernek Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Önümüzdeki haftalar içerisinde belirlediğimiz 54 ülke var. Ama öncelikli olarak 13 ülkeye, birinci dereceden eşi veya çocuğu olmak üzere bir şehit yakını, bir gazimiz ve dernekten bir arkadaş olmak suretiyle bu ülkelere gidecekler, 15 Temmuz'u anlatacaklar. Sadece Temmuz ayında değil, yıl boyunca dünya kamuoyuna 15 Temmuz gerçeğini anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

15 Temmuz Derneği, darbe girişiminin 10'uncu yılı anma programları kapsamında 2025-2026 yurtdışı tanıtım planını kamuoyuyla paylaşmak üzere İstanbul'da basın mensuplarına yönelik bir teşekkür kahvaltısı düzenledi. Çamlıca Kulesi'nde gerçekleştirilen programa, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç'un ev sahipliğinde çok sayıda gazeteci katıldı. Programa ayrıca PTT Kule A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Erdoğan da katıldı. Yeni dönemde yurt dışında hayata geçirilecek farkındalık çalışmaları ve 54 ülkeyi kapsayan tanıtım programı hakkında bilgi verildi.

'O GÜNÜ YAŞADIK AMA 'YAŞANDI BİTTİ' DİYEMEYİZ'

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde sizlerle birçok etkinliğimizde beraber olduk. Özellikle o günler içerisindeki yoğun koşturmacanızdaki duyarlılığınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Kurum yöneticilerinize teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. O günü yaşadık, hep beraber yaşadık. Ama 'yaşandı, geçti, bitti' diye düşünmüyoruz. Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de huzursuzluk çıkarmak isteyen insanlar vardı. Dolayısıyla bunun için de tabii hazırlıklı olmak lazım. Bir temenni olarak 'Biz huzur istiyoruz' demekle geçiştirmemek lazım. Bu huzurun dizaynı da bize düşer" dedi.

'YIL BOYUNCA SÜREN ETKİNLİKLER DÜZENLİYORUZ'

Derneğin tarihinden ve faaliyetlerinden bahseden Turunç, "Biz, 15 Temmuz Derneği olarak, sırf 15 Temmuz'un, Temmuz ayının başlangıcı ve bitimiyle alakalı değil; yıl boyunca da yaydığımız bir dizi etkinliğimiz var. Hepinizin bildiği gibi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kurulan bir derneğiz. 15 Temmuz Derneği. Adı üzerinde, kamu yararına bir derneğiz. İstanbul'da merkezimiz; 62 ilde şehit ailelerimizin yaşadığını biliyoruz. Zaman zaman kendilerini, değişik vesilelerle ziyaret ediyoruz. Zaman zaman da her birisini bir araya getirdiğimiz etkinliklerimiz, programlarımız oluyor" dedi.

'MİLLETE BIRAKILAN EMANETİ TAŞIYORUZ'

Turunç, "O kahramanlık destanını yazan o gün, o şehitlerin geride bıraktıkları emanet bize… Millete bırakılan bir emanetti. Onlar seve seve canlarını verdiler. Tek kazanımları şehit olmalarıydı, tek kazanımları gazi olmalarıydı. Dünyalık bir şeyi kazanmak için o gün meydanlara çıkmadı milyonlarca insan. Dolayısıyla hepimiz bunun bilincindeyiz, şuurundayız. O insanlara da minnettarız. Eğer o gün Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Ben milletimin dışında başka bir güç tanımıyorum. Milletimi meydanlara bekliyorum' dediğinde, kimse sokağa çıkmasaydı, meydana çıkmasaydı, bugün ülkemizde maalesef bu huzuru bulamayacaktık" dedi.

'13 ÜLKEYE ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERLE GİDİYORUZ'

Turunç kısa ve uzun vadede planlanan programlardan da söz ederek, "Önümüzdeki haftalar içerisinde belirlediğimiz ülkeler var, 54 ülke… Ama öncelikli olarak 13 ülke ile bağlantılarımızı kurduk. 13 ülkeye bir şehit yakını birinci dereceden eşi veya çocuğu, bir gazimiz ve dernekten bir arkadaş olmak suretiyle bu ülkelere gidecekler, 15 Temmuz'u anlatacaklar. Çünkü bizim ülkemizde her şey mükemmel olsa, Türkiye'de hiçbir problem kalmasa, huzur içinde yaşasak. Ama komşu ülkede ya da çok uzak bir coğrafyada insanların huzurunu kaçıran bir adım atıldıysa, biz kültürümüz ve inancımız gereği, oradaki insanların huzursuzluğuna dair duyarlı oluruz" dedi.

'BİZ BEDEL ÖDEDİK AMA BU ÇİRKİN YÜZLERİ DÜNYA KAMUOYUNA DA ANLATMIŞ OLDUK'

Turunç, "Böyle bir medeniyete, böyle bir anlayışa, böyle bir kültüre sahibiz. Dolayısıyla onun için gidiyoruz oraya. Hem yaşadıklarımızı anlatıyoruz, hem de çok iyi niyetli gibi görünen bu insanların aslında iyi niyetli olmadığını, meselelerin sadece eğitim olmadığını, eğitimin bu işin kamuflajı olduğunu anlatıyoruz. Bizim ülkemize de eğitim olarak girdiler, çok sempatik gözüktüler kamuoyuna, çok sevecen gözüktüler ama sonuçta gerçek yüzleri ortaya çıktı. Biz bedel ödedik. Ama bu bedeli öderken, aslında bu çirkin yüzleri dünya kamuoyuna da anlatmış olduk. Anlatmaya da devam ediyoruz. Bunları anlatmak suretiyle, bizim yaşadığımız sıkıntıları, problemleri yaşamamalarını sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'54 ÜLKE, YIL BOYUNA YAYILMIŞ BİR TANITIM'

Turunç, "Belirlediğimiz ülkeler şunlar. Balkanlarda Kosova, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya; Asya'da Pakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Bangladeş, Japonya; Avrupa'da Fransa, İngiltere, Hollanda, İspanya, İtalya, Belçika, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan ve Macaristan var. Bir diğer ülke de Kıbrıs… Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ayrıca Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Cezayir, Tunus, Güney Afrika, Etiyopya, Tanzanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Venezuela" dedi.

Turunç, "Bu ülkeler, planladığımız ülkeler. Tabii, ifade ettiğim gibi TİKA ile ve büyükelçiliklerimizle, Dışişleri Bakanlığı'yla koordine ettiğimiz için bu ülkelerin içerisinde 13 ülkeyi önceleyeceğiz. 13 ülkeye gideceğiz. Temmuz'dan sonra; Ağustos'ta, Eylül'de birer ülke, birer ülke yıl boyuna da yayacağız. Yani sırf 15 Temmuz'da dünyaya bunu hatırlatalım, sonra unutulsun istemiyoruz" diye konuştu.

'BİR ÜLKEYE GİDERİZ, AMA MESAJI DÜNYA DUYAR'

Turunç son olarak, "Belki bir ülkeye gideceğiz ama o ülkede de yine bir gündem oluştururuz. Oradan vereceğimiz mesaj da dünyada yankı bulur diye düşünüyoruz. Onu da yıla yayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.