11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 6 İlde Fidan Dikildi

Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Niğde, Sivas ve Kayseri'de düzenlenen etkinliklerde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Vali ve protokol üyeleri tarafından gerçekleştirilen fidan dikimleri, geleceğe nefes olma mesajlarıyla renklendirildi.

Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Niğde, Sivas ve Kayseri'de, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Nevşehir'de merkeze bağlı Boğazköy'de düzenlenen etkinliğe, il protokolü, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, emniyet ve jandarma personeli ile vatandaşlar katıldı.

Programda, ilk fidan Vali Ali Fidan tarafından dikildi.

Kent genelinde yıl sonuna kadar 400 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Yozgat

Yozgat Yukarınohutlu Mahallesi Hanife Yolu mevkisinde düzenlenen etkinlikte, fidanlar toprakla buluşturuldu.

Protokol üyeleri, sivil toplum temsilcileri, öğrenciler, emniyet ve jandarma personeli ile vatandaşların katıldığı programda, ilk fidan Vali Mehmet Ali Özkan tarafından dikildi.

Etkinlikte konuşan Vali Özkan, 2025 yılı için hedeflerinin 4 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmak olduğunu söyledi.

Özkan, "Bu etkinlikle birlikte 3 milyon 300 bin fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. 4 milyon hedefimize ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hep birlikte geleceğe nefes olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Programa, il protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler, emniyet ve jandarma personeli ile vatandaşlar katıldı.

Kırşehir

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Kırşehir Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, kentteki ağaç varlığının son dönemde ciddi bir artış gösterdiğini, hep birlikte orman varlığının çoğalması için çalıştıklarını söyledi.

Kırşehir Orman İşletme Müdürü Mustafa Çankaya ise sadece ormanları korumadıklarını, geleceğe nefes olmak için ağaçlandırma faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Etkinlikte, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar fidan dikti.

Niğde

Niğde'de Hacı Sabancı Bulvarı'ndaki ağaçlandırma sahasında düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

Vali Cahit Çelik, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu yıl toplam 6 bin dekarda 500 bin fidan diktiklerini söyledi.

Çelik, "İklim değişikliğinden dolayı ciddi sıkıntılar yaşadığımız bu dönemde ormanlar bizler için çok kıymetli. Çocuklarımıza doğayı, ormanları sevdirmek için etkinliklerimiz olacak. Etkinliğimiz hayırlı olsun." dedi.

Konuşmanın ardından Vali Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Orman İşletme Müdürü Harun Akdoğan, kurum müdürleri, emniyet personeli, öğrenciler ve vatandaşlar, fidanları dikerek can suyu verdi.

Sivas

Sivas'ta 21 yerde düzenlenen etkinliklerde toplam 90 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Sivas-Ankara kara yolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yanında, "Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız Yeşil Vatan" temasıyla düzenlenen törene, Vali Vekili İlhami Doğan, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kent genelinde 21 yerde düzenlenen etkinliklerde toplam 90 bin fidanın dikimi gerçekleştirildi.

Kayseri

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki Bayramhacı Mahallesi'nde, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi yapıldı.

Etkinliğe, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı ve vatandaşlar katıldı.

"Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız Yeşil Vatan" temasıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Çiçek, Yeşil Vatan için fidan dikmenin önemli olduğunu belirtti.

İl protokolü ve vatandaşlar, 30 hektar alana 35 bin fidan dikti.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
