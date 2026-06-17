Kuralar çekildi! RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu
RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Sarajevo - Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maç 23 Temmuz'da, rövanş ise 30 Temmuz'da oynanacak. Turuncu-lacivertliler Avrupa'da yoluna devam etmek için rakibini elemeye çalışacak.
- RAMS Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi, Sarajevo ile Inter Turku arasındaki eşleşmenin galibi oldu.
- 2. Ön Eleme Turu karşılaşmaları 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak.
- RAMS Başakşehir ilk maçına 23 Temmuz'da çıkacak.
Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu kura çekimi tamamlandı. Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek olan RAMS Başakşehir'in rakibi, Bosna Hersek'in Sarajevo takımı ile Finlandiya'nın Inter Turku ekibi arasındaki eşleşmenin galibi oldu.
RAKİP ÖN ELEMEDEN GELECEK
Turuncu-lacivertli ekip, Sarajevo ile Inter Turku arasında oynanacak karşılaşmaların ardından tur atlayan takımla mücadele edecek. Rakibin kesin olarak belli olmasının ardından Başakşehir, Avrupa kupalarındaki ilk sınavına çıkacak.
MAÇ TARİHLERİ AÇIKLANDI
UEFA'nın takvimine göre UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu karşılaşmaları 23 ve 30 Temmuz tarihlerinde oynanacak. RAMS Başakşehir, ilk maçına 23 Temmuz'da çıkacak. Rövanş mücadelesi ise 30 Temmuz'da oynanacak.
HEDEF AVRUPA'DA YOLUNA DEVAM ETMEK
Son yıllarda Avrupa kupalarında önemli tecrübeler edinen RAMS Başakşehir, yeni sezonda da başarılı sonuçlar alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. İstanbul temsilcisi, Konferans Ligi'nde bir üst tura yükselerek grup aşamasına yaklaşmak istiyor.