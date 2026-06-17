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Bodrum'da iki kişi restoranda yiyip içip, hesabı ödemeden kaçıp gittiler

Bodrum'da iki kişi restoranda yiyip içip, hesabı ödemeden kaçıp gittiler
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restorana giden iki kişi, 8 bin TL tutarındaki hesabı ödemeden işletmeden kaçarak uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda şahıslar, işletmecilerin dalgınlığından faydalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletmeye giden şahıslar, 8 bin TL'lik hesabı ödemeden işletmeden ayrıldı. Şahısların kaçarak uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi'ndeki Bitez Köftecisi adlı mekanda yaşandı. Mekana gelen 2 erkek şahıs, ızgara ve meze çeşitleri, salatalar, meyve, peynir, enginar ile 2 şişe yerli alkol siparişi verdi. Gece boyunca yiyip içen 2 şahıs, restoran işletmecilerin dalgınlığına getirip mekandan ayrıldı. Şahısların koşarak uzaklaşma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şahısları oturdukları yerde göremeyen restoran yetkilileri, şoku yaşadı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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