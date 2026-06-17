Bodrum'da iki kişi restoranda yiyip içip, hesabı ödemeden kaçıp gittiler
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restorana giden iki kişi, 8 bin TL tutarındaki hesabı ödemeden işletmeden kaçarak uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda şahıslar, işletmecilerin dalgınlığından faydalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletmeye giden şahıslar, 8 bin TL'lik hesabı ödemeden işletmeden ayrıldı. Şahısların kaçarak uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi'ndeki Bitez Köftecisi adlı mekanda yaşandı. Mekana gelen 2 erkek şahıs, ızgara ve meze çeşitleri, salatalar, meyve, peynir, enginar ile 2 şişe yerli alkol siparişi verdi. Gece boyunca yiyip içen 2 şahıs, restoran işletmecilerin dalgınlığına getirip mekandan ayrıldı. Şahısların koşarak uzaklaşma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şahısları oturdukları yerde göremeyen restoran yetkilileri, şoku yaşadı. - MUĞLA