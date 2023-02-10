10 ilde ortaya çıkan yıkımın acı bilançosu Gölcük depremini bile geride bıraktı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem büyük yıkıma neden olurken, 5. gününde tüm acısıyla yaşanan felaket akıllara 17 Ağustos 1999 günü merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan depremi getirdi. Gece yarısı saat 03.02'de yaşanan depremde Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de 17 bin 480 kişi hayatını kaybetmişti. 10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremdeki can kaybı ise 5. gününde Gölcük'ü geride bıraktı.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 depremi son günlerde yaşadığımız ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler ile birlikte yeniden gündeme geldi.

45 SANİYE SÜRMÜŞTÜ

17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de büyük hasara neden olmuştu.

1999 DEPREMİNDE 17 BİN 480 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi· Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.

ACI BİLANÇO 1999 DEPREMİNİ GERİDE BIRAKTI

1999 Gölcük depremi can kayıpları anlamında "yüzyılın felaketi" olarak nitelendirilirken, 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki depremin yarattığı acı bilanço bu depremi bile geride bıraktı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 18 BİN 991'E YÜKSELDİ

10 ili vuran depremin 5. gününde hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 991'e yükselirken, yaralıların sayısı da 75 bin 523 olarak açıklandı.