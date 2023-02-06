10 İlde 7,4 Büyüklüğünde Deprem... Son 100 Yılın En Büyük Üçüncü Depremi Güncel Haberler Son 100 yılda Türkiye'nin yaşadığı en büyük üçüncü deprem, bugün Kahramanmaraş Pazarcık’ta yaşandı. Son 100 yılda Türkiye'nin yaşadığı en büyük üçüncü deprem, bugün Kahramanmaraş Pazarcık'ta yaşandı. Bugün Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem Türkiye tarihindeki en büyük 3'üncü deprem. AFAD'a göre 7.4, Kandilli Rasathanesi'ne göre 7.5 olarak belirlendi ve birçok çevre ilden hissedildi. 27 Aralık 1939 Erzincan Depremi 7.9 24 Kasım 1976 Çaldıran Depremi 7,5 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi 7.4 17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi 7.4 23 Ekim 2011 Van Depremi 7.2 12 Kasım 1999 Düzce Depremi 7.2 24 Ocak 2020 Elazığ Depremi 6.6 30 Ekim 2020 İzmir Seferihisar Depremi 6,6 1 Mayıs 2003 Bingöl Depremi 6,4 Kaynak: ANKA / Güncel Kahramanmaraş Türkiye Deprem Güncel Haberler

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