10 bin çocuk ve ebeveyn için sosyal yatırım

HUMM Organic ve AÇEV, 'Sağlıklı beslenme her çocuğun hakkı' sloganıyla Türkiye genelinde 'Sağlıklı Gelecek için Organik Bir Destek' adı verilen bir sosyal yatırım projesinin hayata geçirileceğini duyurdu. Projenin tanıtımı AÇEV'in Çocuk ve Aile Merkezi'nin bulunduğu Diyarbakır'da yapıldı.

Organik atıştırmalık üreticisi Humm Organic ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) çocukların sağlıklı bir geleceğe adım atmalarını destekleyen anlamlı bir iş birliğine imza attı. 'Sağlıklı Gelecek için Organik Bir Destek' adıyla hayata geçirilen proje, tüketici tercihlerini sosyal faydaya dönüştürerek çocukların sağlıklı beslenmesi ve bilinçli gıda tüketimi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Projenin ilk adımında Humm Organic'in en çok satılan ürünleri olan Zencefilli & Tarçınlı Kurabiye ve Çilekli Kurabiye paketleri üzerine AÇEV logosu konuldu ve bu ürünler Migros mağazaları ile Migros'un sanal market uygulaması aracılığıyla tüketicilerle buluştu. Bu ürünlerin satışından elde edilen gelirin bir kısmı, AÇEV'in çocuklara ve ailelerine yönelik yürüttüğü bilimsel temelli eğitim programlarına aktarılacak. Projenin ikinci adımında ise ebeveynlere yönelik sağlıklı beslenmeye dair rehber niteliğinde bir kitap, çocuklar içinse oyunlarla öğrenmeye odaklı bir etkinlik kitabı hazırlanacak. İlk yılın verileri, sahada edinilen deneyimler ve ihtiyaçlara göre projeye dair gelecek hedefleri planlanacak.

'İŞ BİRLİĞİMİZ, BİR NESLİN DAHA İYİ BESLENMESİ İÇİN'

Diyarbakır'daki AÇEV Çocuk ve Aile Merkezi'nde gerçekleştirilen proje lansmana AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt ve Humm Organic kurucuları Aslı Acundaş, Hale Şener ve Damla Şener Akkaynak ev sahipliği yaptı. Diyarbakırlı çocuklar ve annelerin de katıldığı buluşmada AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt, "30 yılı aşkın süredir çocukların sağlıklı gelişimi ve eşit fırsatlara erişimi için çalışıyoruz. Sağlıklı beslenme, çocukların gelişiminin temel taşlarından biri. Humm Organic ile yollarımızın kesişmesi tesadüf değil; her iki kurumun da çocukların geleceğine dair ortak vizyonunun bir sonucu. Bu proje, erken yaşlardan itibaren sağlıklı beslenmenin her çocuğun hakkı olduğuna dair sürdürülebilir farkındalık yaratma misyonu taşıyor. Humm Organic'in değerleriyle AÇEV'in deneyimini buluşturarak, gelecek neslin daha iyi beslenerek büyümesine katkı sunmak istiyoruz" dedi.

'HEDEFİMİZ 10 BİN ÇOCUĞA VE EBEVEYNE ULAŞMAK'

Humm Organic Kurucularından Damla Şener Akkaynak ise "Hedefimiz erken çocukluk dönemi. Çünkü bu yaş grubundaki çocuklarda sağlıklı beslenme bilincini oluşturmak çok zor ancak çok kıymetli. Temeli oluşturduğumuz bir dönem ve ne yazık ki yapılacak olası hataların telafisi yok. Bu çocukların gelişimlerini desteklemek, sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmelerini sağlamak ve ailelerini de bu alanda desteklemek amacıyla AÇEV'in yürüttüğü bilimsel temelli eğitim programlarına maddi kaynak sağlamakla kalmıyor, böylece Türkiye genelindeki bu eğitimlerin sürdürülebilirliğine de destek oluyoruz. Kurduğumuz sosyal yatırım ekosistemi bir yıl boyunca devam edecek ve satış sınırımız olmayacak. Eğitimler devam ederken diğer yandan hem ebeveynlere hem de çocuklara yönelik iki farklı kitap projemiz hayata geçmiş olacak. Ebeveynlere yönelik rehber kitapta, etiket okuryazarlığı, çocuklarda lezzet haritası oluşturma, organik ve doğal ürünlerin ayrımı gibi kaynak bilgiler ve çocukların seveceği sağlıklı tarifler yer alacak. Aynı zamanda okul öncesi yaş grubundaki çocuklara yönelik eğlenceli bir kitap hazırlayacağız. Bu kitapla, çocuklar bir yandan masallarla, oyunlarla eğlenirken diğer yandan kendileri için faydalı olan besin kaynaklarını öğrenecekler. Tüm bu çalışmalarla birlikte hedefimiz bir yıl sonunda toplam 10 bin çocuğa ve ebeveyne ulaşmak" diye konuştu.

ÜÇ ANNE GİRİŞİMCİDEN SOSYAL SORUMLULUK MANİFESTOSU

Humm Organic kurucularından Hale Şener de "3 girişimci ve anne olarak ortak hedefimiz, 'sağlıklı beslenmek çocukların hakkıdır' bilincini yaygınlaştırmaya çalışmak. 'Sağlıklı Gelecek için Organik Bir Destek' projesi, Humm Organic'in ve AÇEV'in sahada deneyimledikleriyle ortaya çıktı. Bu bizim için sadece bir bağış değil; sürdürülebilir bir sosyal etki modeli. Söylerken basit görünse de bu projenin kıymeti; sonuçlarının sosyal faydasını ölçebileceğimiz bir sosyal yatırım olmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Sağlıklı beslenme bir ayrıcalık değil, her çocuğun en temel ve öncelikli hakkıdır" diyen Humm Organic Kurucularından Aslı Acundaş ise "Yaptığımız araştırmalar gösteriyor ki, katılımcıların yüzde 30'undan fazlası, hamilelik sürecinde veya çocuğu olduğunda ilk kez organik gıda tüketimine başlıyor. Bu sonuçlar, annelerin çocuklarının sağlığı için son derece duyarlı ve öğrenmeye açık olduğunu gösteriyor. Amacımız sadece en doğru, en sağlıklı ürünü sunmakla kalmayıp, bir adım ileriye taşımaktı. ve bugün Diyarbakır'da burada şahit olduğumuz çocukların gözlerindeki merak ve yüzlerindeki gülümseme, aslında her şeyin özetidir. Bizler sadece bugünün değil, yarının da sorumluluğunu taşıyoruz. Bir çocuğa sağlıklı beslenmeyi öğretmek, sadece bedenini değil, düşünme biçimini de dönüştürür. Onlara seçim yapmayı, sorgulamayı, bilinçli tüketici olmayı öğretir. Bizim geleceğe dair hayalimiz çok net: Sağlıklı, mutlu, bilinçli bir nesil" dedi.

'5 GÜN BOYUNCA ORGANİK BESLENEN ÇOCUKLARIN VÜCUDUNDAKİ DEĞİŞİM ŞAŞIRTICI'

Projenin akademik kısmında görev alan Beslenme Uzmanı Yasemin Güzel de organik beslenmenin bilimsel önemine dikkat çekti: "Çocukluk dönemi yalnızca fiziksel değil; zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimin de en kritik evresidir. Erken yaşta kazandırılan doğru beslenme alışkanlıkları kalıcıdır ve yaşam boyu sağlıklı seçimler yapmanın en güçlü teminatıdır. Bilimsel olarak biliyoruz ki; çocuklar yetişkinlere göre pestisit ve diğer kimyasallara çok daha hassastır. Yalnızca 5 gün boyunca tamamen organik besinlerle beslenen çocukların idrar örnekleri incelendiğinde, vücutlarındaki pestisit kalıntılarında yüzde 80'e varan azalma saptanmıştır. Bu bulgu, organik beslenmenin çocukların kimyasal madde maruziyetini kısa sürede dahi ne kadar etkili biçimde azalttığını göstermektedir. Ebeveynler olarak çocuklarımıza doğru seçenekleri sunduğumuzda, onların damak hafızalarını ve lezzet haritalarını da inşa etmiş oluyoruz. Ne yediğimizi, çocuklarımıza ne sunduğumuzu bilmek; ebeveyn olarak en temel sorumluluklarımızdan biridir."