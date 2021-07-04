Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı

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Gönül Dağı'nda Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan ile kendisi gibi oyuncu Durul Bazan'ın aşkları, yaş farkına takıldı. İlhan'ın ailesinin aradaki 22 yaş nedeniyle, ilişkiye onay vermediği öğrenildi. Ancak güzel oyuncunun, ailesinin telkinine rağmen ilişkisini sürdürme kararı aldığı aktarıldı.

Gönül Dağı dizisinin Dilek'i Gülsim Ali İlhan ile kendisinden 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan arasındaki ilişkide sert günler yaşanıyor. Bazan'ın Gülsim İlhan'dan 22 yaş büyük olması nedeniyle eleştiriler yağmış ancak çift, bu eleştirileri kulak arkası ederek, ilişkilerine devam etmişti. Fakat ikili, güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan'ın ailesinden gelen "veto" nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı.

İLİŞKİYİ SÜRDÜRME KARARI ALDI

İlişkilerini sessiz sedasız yaşamayı tercih eden İlhan ile Bazan'ın yaz tatilinde bir dondurmacı da çekilmiş kareleri basına yansıdı. Ortaya atılan iddiaya göre Gülsim Ali İlhan'ın ailesinin Durul Bazan'ı veto ettiği ancak güzel oyuncunun ilişkisini sürdürme kararı aldığı aktarıldı.

2019'DA BERABER ROL ALDILAR

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan, 2019 yılında ekrana gelen ve sadece 4 bölüm süren 'Yüzleşme' adlı dizide rol almıştı. 2 yılı aşkın süredir tanışan İlhan ile Bazan'ın arkadaşlığının aşka dönüştüğü ortaya çıkmıştı.