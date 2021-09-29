Gülben ve Esat'ın evlilik kararı Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medyada yorum yağıyor - Haberler Magazin
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Gülben ve Esat'ın evlilik kararı Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medyada yorum yağıyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dün akşam 40. bölümüyle ekrana gelen Masumlar Apartmanı'nda duygusal anlar yaşandı. Ayrılmak üzere olan Gülben ve Esat, apartmanın çatısında buluştu ve evlilik kararı aldı. Gülben'in "Eğer hala vazgeçmediysen benimle evlenir misin?" sözleriyle havaya uçan Esat, koruyucu kıyafetler giyerek Gülben'e sarıldı. İkilinin bu anları ise Twitter'da gündem oldu.

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Tansel Öngel'in canlandırdığı Masumlar Apartmanı, dün akşam 40. bölümüyle ekrana geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Gülben ve Esat'ın evlilik kararı damga vurdu.

Çocukluğundan beri Esat'a aşık olan Gülben, hayatını değiştirecek bir karar verdi. Gülben, apartmanın çatı katında buluştuğu Esat'a çocukluğundan bu yana onun için hazırladığı defteri gösterdi. Yıllarca defterde Esat'la kendi fotoğrafını yapıştırarak birleştiren Gülben, "Son bir fotoğraf koymayalım mı oraya? Düğünümüzün fotoğrafını" dedi. Duygularını saklamayan Gülben, sözlerine "Bekleyecek ne yerim ne de sayfam kaldı artık. Eğer hala vazgeçmediysen benimle evlenir misin?" diyerek devam etti.

Teklife "Evet" cevabını veren Esat, Gülben'e sarılmak istedi. Bunun için önlem alan Gülben ise yanında getirdiği koruyucu kıyafeti ve eldiveni Esat'a vererek sarıldı.

Gülben ve Esat'ın evlilik kararı Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medyada yorum yağıyor

İkilinin bu mutlu anları ise sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede Twitter'da trend listesine yükselen Gülben ve Esat çifti için binlerce paylaşım yapıldı.

Gülben ve Esat'ın evlilik kararı Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medyada yorum yağıyor

Gülben ve Esat'ın evlilik kararı Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medyada yorum yağıyor

Gülben ve Esat'ın evlilik kararı Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medyada yorum yağıyor

Gülben ve Esat'ın evlilik kararı Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medyada yorum yağıyor

Gülben ve Esat'ın evlilik kararı Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medyada yorum yağıyor

Gülben ve Esat'ın evlilik kararı Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medyada yorum yağıyor

Gülben ve Esat'ın evlilik kararı Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medyada yorum yağıyor

Gülben ve Esat'ın evlilik kararı Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medyada yorum yağıyor

Gülben ve Esat'ın evlilik kararı Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medyada yorum yağıyor

Gülben ve Esat'ın evlilik kararı Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medyada yorum yağıyor
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: Gülben ve Esat'ın evlilik kararı Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medyada yorum yağıyor - Haberler Magazin
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