Gülben Ergen'den 'Silikonlarını yenilemişsin' diyen takipçisine yanıt gecikmedi: Hiç silikonum olmadı

49 yaşındaki Gülben Ergen, konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Zaman zaman Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetler de tercih eden şarkıcı, cesur tercihleriyle sık sık adından da söz ettiriyor.

"HAYATIMDA HİÇ SİLİKONUM OLMADI"

Instagram'da 4,9 milyon takipçisi bulunan Gülben Ergen, konserlerinde çektirdiği fotoğrafları da sık sık hesabından yayınlamayı ihmal etmiyor. Ergen'in göğüs dekolteli pozunu gören bir takipçisi ise "Silikonları yenilemişsin çok güzel görünüyorlar" yorumunu yaptı. Gelen yoruma sessiz kalamayan Ergen ise "Hayatımda hiç silikonum olmadı" cevabını verdi. Verdiği cevabı da Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, "Yorumlar vardır kendinden emin. Sanki birlikte gittik silikon taktırmaya" dedi.

İşte Gülben Ergen'in çok konuşulan bazı sahne kıyafetleri...