GTA 5 hileleri! Bilinmeyen tüm GTA 5 hileleri

Yenilmezlikten patlayıcı mermilere kadar, bu GTA 5 hileleri Los Santos'u daha eğlenceli hale getiriyor. İşte tüm GTA 5 hileleri

2013 yılında piyasaya sunulan GTA 5, dünyanın en popüler oyunları arasında yer alıyor. Dünyanın önde gelen oyun yayıncılarının bulunduğu Twitch platformunda 2020 yılının Nisan ayında en çok izlenen 6. oyun olmayı başaran GTA 5, Epic Games tarafından ücretsiz hale getirildi.

GTA 5 HİLELERİ

GTA 5 Oyuncu ve Dünya Hileleri

Aranma Seviyesini Arttır : FUGITIVE

Aranma Seviyesini Düşür : LAWYERUP

Ölümsüzlük (5 Dakika) : PAINKILLER

Yetenek Sayacını Doldur : POWERUP

Ağır Çekim : SLOWMO

Ağır Çekim Nişan : DEADEYE

Hızlı Koşu : CATCHME

Hızlı Yüzme : GOTGILLS

Süper Zıplama : HOPTOIT

Skyfall (Gökyüzünden Aşağı Süzülme) : SKYFALL

Yerçekimini Azalt : FLOATER

Kayan Araçlar : SNOWDAY

Sarhoş Modu : LIQUOR

Havayı Değiştir : MAKEITRAIN

Yönetmen Modu : JRTALENT

GTA 5 Araç Hileleri

Buzzard Saldırı Helikopteri : BUZZOFF

Stunt Uçağı : BARNSTORM

Duster Uçağı : FLYSPRAY

Comet Arabası : COMET

Rapid GT Arabası : RAPIDGT

Limuzin (Limo) : VINEWOOD

Çöp Kamyonu ( Trashmaster ) : TRASHED

) : TRASHED Golf Arabası (Caddy) : HOLEIN1

BMX Bisiklet : BANDIT

Sanchez Motoru : OFFROAD

PCJ-600 Motoru : ROCKET

GTA 5 Silahlar, Eşyalar ve Çatışma Hileler

Paraşüt : SKYDIVE

Silahlar : TOOLUP

Can Zırh Doldur : TURTLE

Bang Bang! ( Patlayıcı Mermiler) : HIGHEX

Ateşli Mermiler : INCENDIARY

Patlayıcı Yumruklar : HOTHANDS

GTA V Özel Hileler

Duke O'Death Arabası : DEATHCAR

Denizaltı (Kraken Sub) : BUBBLES

Deniz Uçağı (Dodo) : EXTINCT

GTA 5 Para Hilesi

Şuan için GTA 5 içerisinde kullanabileceğiniz mevcut bir para hilesi maalesef yok, ama yinede size kolay yoldan para bulabilmeniz için bir kaç tiyoyu paylaşcağız.

Öncelikle istediğiniz bir silah satıcısına gidin ve silah satıcısına nişan alın. Adam bunu fark ettiği anda size ateş açacak. Binanın içindeki bir köşeye geçin ve polis çağırın. Polisler gelip adamı öldürdüklerine gidip kasayı kırın ve parayı alarak dükkandan çıkın. Yaklaşık 20-25 metre uzaklaştıktan sonra geri dönüp kasaya bakın. Az önce çaldığınız paranın orada durduğunu göreceksiniz. Bu işlemi tekrarlayarak daha fazla para toplayabilirsiniz.

GTA 5 Bilinmeyen Hileler

Bazı oyuncular bir oyunu tamamen kurallı bir şekilde yani hiç bir hile kullanmadan tamamen içine sinerek bitirmeyi tercih etmektedir. Ancak bazı oyuncular oyunun takıldıkları yerlerinde veya sıkıldıkları zamanlarda küçük hilelere başvurmayı tercih edebilir. Bu konuda GTA 5 oyunu içinde farklı tuş kombinasyonları veya bilgisayarda farklı karakterleri birleştirerek birçok farklı hileyi açma imkanınız bulunmaktadır.

Genel olarak internette birçok farklı platformda ve sayfamız üzerinde de ayrı bir liste şeklinde bulabileceğiniz GTA 5 hileleri sayesinde sizde bu kombinasyonları oluşturup, sınırsız mermi, sınırsız güç, patlayıcılar, araçlar veya farklı güçler elde edebilirsiniz. Fakat bazı hileler var ki sadece birkaç karakteri birleştirmeniz veya birkaç tuşa aynı anda basmanız sayesinde aktif olmayacaktır. Çünkü bu hileleri yapabilmek için bazı ipuçları gerecektir.

Taksi Müşterilerini Kandırabilirsiniz

Oyun içerisinde bir taksi çaldığınızda veya herhangi boş bir taksi bulduğunuzda, bu taksiyle şehir içerisinde dolaşırken gelen görevleri kabul edebilir ve müşterilere ulaşabilirsiniz. Bu sayede taksiye binen müşterinin gitmek istediği nokta için mini harita üzerinde bir rota belirlenecektir. İşte bu noktada bir hile yapmak istiyorsanız, bu rota üzerinden gitmeniz gerekmeden müşterinin gitmek istediği yere uzun ve dolambaçlı yollardan gitmeyi seçebilirsiniz. Bu durumda elbette ki yolcu daha uzun yol yaptığınız için size daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacaktır. Bilhassa oyunun ilk süreçlerinde bazı müşterilerden 1000 dolar gibi paralar dahi kazanabilirsiniz.

Bedava Silah Eklentileri Elde Etmek

Oyun boyunca elde ettiğiniz silahlar için gereken eklentiler konusunda da ek paralar ödemeniz gerekir. Ancak herhangi bir görev sırasında silah dükkanlarına uğradıktan sonra bir silah ve tüm geliştirme yani eklentileri satın alabilirsiniz. Ardından kendinizi öldürüp görevi iptal ettikten sonra iptal olan görev ile birlikte silah dükkanında harcamış olduğunuz bütün para size geri iade edilir. Ancak bu noktada almış olduğunuz silah eklentileri hala sizde duracaktır.

Aracınızı Saniyesinde Tamir Etmek

Hasar görmüş aracınızı anlık olarak tamir edip hemen tekrar kullanmaya başlamak istiyorsanız, tıpkı can doldurma hilesi gibi bir hile uygulanabilir. Bu durumda hasar alan araç için hemen başka bir karaktere geçiş yaptığınızda, önceki karaktere döndüğünüzden dolayı aracınız da tamir edilmiş olacaktır.

Polislerden En Hızlı Şekilde Kurtulabilmek

Oyun içerisinde en büyük sıkıntılardan biri işlediğiniz suçlar ile birlikte polislerin peşinize düşmesidir. Bu durumda klasik hile kodlarını kullanarak aranma seviyenizi düşürmek yerine farklı yöntemler seçebilirsiniz. Örneğin, araç modifiye noktalarına gittiğinizde aracınızı modifiye ederseniz ve polis sizi bu sırada görmezse, polislerden kurtulmuş olarak tekrar şehre çıkabilirsiniz. Diğer bir yöntemde bulunduğunuz araç polisler tarafından rapor edilmiş olduğu için aracı değiştirmeniz kurtulmanızı sağlayacaktır. Son noktada ise aracınızı tren rayları üzerinde sürdüğünüzde, polis sizi takip edemeyeceği için hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz.

Karakter Özelliklerini Açmak

Uzun uzun oyunu oynayıp, para kazanıp, uğraşıp, karakter özelliklerini açmak yerine daha fazla kişiselleştirme için Lifeinvader sosyal ağını kullanabilirsiniz. Bu ağ üzerinde insanları ve markaları takip ederseniz, yeni karakter özellikleri ve kişiselleştirmeler elde edebilirsiniz. Yeni saç stilleri gibi birçok farklı avantaj yakalayabilirsiniz.

İnsanlara Orta Parmak Göstermek

Oyun sırasında araba kullanırken insanlara orta parmağınızı göstermek istiyorsanız, silah seçme ekranına gelip kendinizi silahsız hale getirebilirsiniz. Sonrasında PS konsollarında L1 ya da Xbox konsollarında LB tuşu kullanarak bu hareketi yapabilirsiniz.

Cam Arkasından Ateş Edebilirsiniz

Eğer oyun sırasında aranma seviyeniz çok yüksek bir noktaya ulaşırsa, hemen bir dükkana girdikten sonra aracınızı da kapının önüne tam olarak yerleştirip mağaza kapısı önünde siper oluşturabilirsiniz. Siz bu noktada arabanın üstüne çıktıktan sonra dükkana da girebilirsiniz. Fakat polisler sizin kadar akıllı olmadığı için bunu yapamayacaktır. Bu durumda siz camın arkasında bulunsanız dahi polislere ateş edebilirsiniz. Sizi camın arkasından işleyen mermilerinize rağmen polisler size dışarıdan ateş edemeyecektir ve size bakmaya devam edeceklerdir. Aslında bu bir hile olmaktan çok bir oyun hatası olarak görülürken, ölmeden aranma seviyesini beş yıldız yapabilirsiniz .

Space Docker Aracını Açmak

GTA 5 oyunu denildiğinde en sıradışı araçlardan birisi Space Docker aracı olarak bilinmektedir. Bu aracı temin edebilmeniz için tüm uzay gemisi parçalarını toplamanız gerekecektir. Yemyeşil farları olan bu araç ilginç tasarımı ve garip sesleri ile birlikte oyunda gayet zevkli bir ayrıntı olarak görülmektedir.