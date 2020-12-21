Google 21 Aralık '2020 Kışı ve Çifte Gezegen' Doodle nedir? 21 Aralık'ta ne oldu? 21 Aralık Doodle hakkında bilgiler!

Google'nin yeni Doodle'ı '2020 Kışı ve Çifte Gezegen' oldu. Peki 21 Aralık neden doodle oldu? 21 Aralık'ta ne oldu? 21 Aralık'ın önemi nedir? 21 Aralık tarihi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Google'nin Doodle yaptığı 21 Aralık tarihi her yıl merak edilen günlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki 21 Aralık tarihinde ne oldu? 21 Aralık'ın önemi nedir? En uzun gece 21 Aralık'ta mı yaşanacak? 2020 kışı ve çifte gezegen nedir, ne anlama geliyor? 21 Aralık hakkındaki bilgiler haberimizde.

GOOGLE 21 ARALIK 2020 KIŞI VE ÇİFTE GEZEGEN DOODLE

Google 21 Aralık gece 12'den sonra yeni Doodle paylaştı. '2020 kışı ve çifte gezegen' konulu Doodle'a aşağıdan bakabilirsiniz. Dilerseniz google.com.tr sitesine girerek Doodle'ın animasyonlu versiyonunu izleyebilirsiniz.

Google bazı önemli günleri Doodle yapıyor. Bu günlerden birisi de en uzun gece olma özelliği taşıyan 21 Aralık tarihidir. Ayrıca sadece bu değil. 21 Aralık Pazartesi 2020 tarihinde başka birtakım olaylar da yaşanacak.

21 ARALIK'TA NE OLACAK?

21 Aralık'ta Güneş sistemindeki en büyük iki gezegen olan Jüpiter ve Satürn 800 yıl sonra biribirine en yakın konuma gelerek tek bir yıldız gibi parlayacak. 'Kavuşum' olarak bilinen fenomen, dünyanın herhangi bir yerinden seyredilebilecek fakat Ekvator bölgesinden daha rahat izlenebilecek.

Satürn ve Jüpiter'in çok nadir gözlemlenebilen pozisyonunda, iki gezegenin arasında 'Ay'ın genişliği kadar mesafe varmış gibi duracak. Gerçekte ise iki gezegen birbirinden milyonlarca kilometre uzakta olacaklar. Ancak yörüngelerindeki farklılıklar nedeniyle gezegenler yan yana görünecekler. Çoğu teleskop izleyicisi, iki gezegeni ve sistemimizdeki en büyük uydulardan birkaçını 21 Aralık akşamı aynı görüş alanında seyredebilecek.

JÜPİTER SATÜRN KAVUŞUMU 2020 NE ZAMAN?

Bu sene 21 Aralık, kuzey yarımkürede sadece yılın en uzun gecesi olmakla kalmayacak. Gaz devi Jüpiter ile Satürn, 21 Aralık'ın gün batımında dünyanın gökyüzünde birbirlerine yaklaşacak ve çift gezegen gibi gözükecek. Yaşanacak bu olay Orta Çağ'dan sonra ilk kez yaşanacak.

21 ARALIK EKİNOKSU NEDİR?

21 Aralık tarihi ile beraber Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün ortaya çıkar. Bu günler aynı zamanda mevsimlerin başlangıcıdır. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine ekinoks (gece – gündüz eşitliği) tarihleri 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerine de solstis (gündönümü) tarihleri denir.

Kuzey Yarım Küre Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne 43°06' lık açı ile gelir. Kış mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gece en kısa gündüz yaşanır.Yengeç Dönencesi'nden kuzeye gidildikçe gece süresi uzar gündüz süresi kısalır. Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlar. Fakat 21 Mart tarihine kadar geceler gündüzlerden uzundur. Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi'ne teğet geçer.

Yengeç Dönencesi'nin kuzeyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları büyümeye başlar. Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde en uzun gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları kısalmaya başlar.

Güney Yarım Küre Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne 90° lik açı ile gelir. Yaz mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gündüz en kısa gece yaşanır. Oğlak Dönencesi'nden güneye gidildikçe gündüz süresi uzar gece süresi kısalır.

Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya geceler uzamaya başlar. Ancak 21 Mart tarihine kadar gündüzler gecelerden uzundur. Aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi'ne teğet geçer. Oğlak Dönencesi'nin güneyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dik açı ile alır.

Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları küçülmeye başlar. Oğlak Dönencesi'nin güneyinde en kısa gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları uzamaya başlar.

21 ARALIK EN UZUN GECE: GECE GÜNDÜZ SAATLERİ

21 Aralık günü yılın en kısa günü ve bu gece ise yılın en uzun gecesi yaşanacak. Bilimsel olarak da kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen 21 Aralık tarihinde, yılın en kısa günü ve en uzun gecesi yaşanıyor.

Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanır. En uzun gece ise Sinop'ta yaşanıyor.

21 ARALIK'TA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK MI?

Hemen belirtelim ki 21 Aralık'ta elektrik kesintisiyle ilgili hiçbir kurum ve kuruluştan açıklama gelmedi. Komplo teorisyenleri bu tarihte güneşte bir patlama meydana geleceğini ve yaşanan patlama sonrası tüm elektrikli cihazların zarar göreceğini buna bağlı olarak da elektriklerin tüm dünyada kesileceğini iddia ediyor. Ancak 21 Aralık'ta Güneş'te patlama olacağına ilişkin bilimsel kurumlardan bir bilgilendirme yapılmadı.