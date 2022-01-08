Gönül Dağı yeni bölüm bugün var mı? Gönül dağı yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? Gönül Dağı fragman izle!

Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta var mı? sorusu en çok aratılan sorular arasında yer alıyor. Gönül Dağı yeni bölümü geçen hafta yılbaşına denk gelmesiyle yayınlanmadı. Dizi severler, Gönül Dağı yeni bölümünün bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. PekiGönül Dağı yeni bölüm bugün var mı? Gönül dağı yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? Gönül Dağı fragman izle! sorularını araştırıyor.

GÖNÜL DAĞI BU HAFTA VAR MI?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı bu hafta 46. bölümüyle ekranlara gelecek. Gönül Dağı yeni bölümü 9 Ocak 2022 saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacak.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramazan ve Asuman'ın barıştığını geç de olsa öğrenen amcaoğulları bunu onlardan saklayan Ramazan'la yüzleşme yaşarlar. Bu yüzleşme sonucunda bu zamana kadar kaçırdıkları bir gerçeğin farkına varan Taner ve Veysel, bu durumu düzeltmek için kolları sıvar. Bu yüzleşme amcaoğullarını nasıl bir maceraya sürükleyecektir? Öte yandan Rıfat ve Meryem görüşmeye devam ederken bu durum Hacer'i iyice rahatsız etmeye başlamıştır. Gün geçtikçe daha çok sinirlenen Hacer, Meryem'i kırar. Diğer yanda artık Sütçü Çaplin de görüşmelerine sıcak bakmamaktadır. Rıfat ve Meryem bu engelleri aşmayı başarabilecekler midir? Gedelli'de tiyatro var! Günşıl'ın yoğun emeğiyle hazırladığı tiyatro oyununun günü yaklaştıkça heyecan da artmaktadır. Herkesin bir yerinden dahil olduğu bu oyun sahnelenirken neleri beraberinde getirecektir?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

SNK Havacılık ile görüşmesinden eli boş dönen Taner, varını yoğunu ortaya koyup kendi şirketini kurar ve amcaoğullarıyla birlikte yeniden icat işlerine girişirler. Kendi işlerinin patronu olmalarını sağlayan bu şirket amcaoğullarını nasıl maceralara sürükleyecektir?

Asuman ve Ramazan aşkı tam gaz devam ederken gizlice mesajlaşmaları iyice dikkat çekmeye başlamıştır. Ramazan'ın kiminle mesajlaştığına dair herkesin ayrı bir fikri vardır. Tam da bu sırada oluşan bir aksilik Ramazan'ı hiç istemediği bir duruma sürükler. Bu durum Ramazan'ın nasıl bir hata yapmasına sebep olacaktır?

Öte yandan Arif'in yıllar sonra dönmesi Elif'i sarsarken Zeynep'in ise öfkelenmesine neden olur. Bu beklenmeyen olay karşısında geçmişi ile vicdanı arasında sıkışıp kalan Elif, ne yapacağını şaşırmış haldedir. Geldiği onca yolun sonunda Arif, yıllar evvel terk ettiği kızlarının gönlünü almayı başarabilecek midir?"

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız...

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİM?

Berk Atan : Taner Kaya

Gülsim Ali : Dilek Akgün

Cihat Süvarioğlu : Ramazan Kaya

Semih Ertürk : Veysel Kaya

Ecem Özkaya : Zahide Kaya/Arslan

Ferdi Sancar : Sefer Arslan

Ali Düşenkalkar : Muammer Kaya

Erdal Cindoruk : Hüseyin Kaya

Şebnem Dilligil : Halime Kaya

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