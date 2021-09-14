Golden Palm Awards ödül töreni, ünlüler geçidine sahne oldu

İstanbul Turizm Derneği'nin katkılarıyla, ESHOME COLLECTION ana sponsorluğunda bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Golden Palm Awards ödül töreni, Zorlu Center Raffles Hotel'de gerçekleştirildi. Dünyayı saran Covid-19 pandemisinin yanı sıra, ülkemizi etkisi altına alan müsilaj, orman yangınları ve sel felaketleri nedeniyle, "KÜRESEL ISIYA DUR DE!" sloganıyla, dünyamızın en ciddi sorununa dikkat çekildi.

YILMAZ MORGÜL SÜRPRİZİ

Sunuculuğunu Ünlü Manken Öze Ulusoy ve Kuruluş Osman Dizisi oyucularından Yiğit Uçanın yaptığı, İranlı ünlü moda tasarımcısı Azadeh Pourakbar'ın, küresel ısınmaya dikkat çekmek için hazırladığı defilenin sürpriz ismi ise Yılmaz Morgül oldu. Morgül, özel tasarım olan ve doğaya dikkat çeken kıyafetiyle defileye renk kattı. Defilenin ardından, Golden Palm Awards Kurucu Başkanı Nedim Delibaş'tan sonra söz alan etkinliğin ana sponsoru ESHOME COLLECTION Yönetim Kurulu Başkanı Sevim Aydın gecede yaptığı konuşmada "Sesa Group olarak sanatın ve sanatçının yanındayız. Doğaya ve çevreye saygılı bir şirket politikası izliyoruz. Bu sebeple böylesine önemli bir organizasyonda bizde Küresel Isınmaya Dur demek için var olduk. Yarınlarımıza güzel şeyler yapmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi. Aydın gecede Yılın İş Kadını ödülünün de sahibi olurken ödülü tüm çalışma arkadaşları adına aldıklarını dile getirdi.

YILIN ERKEK DİZİ OYUNCUSU BURAK ÖZÇİVİT

Dünyaca ünlü Romanyalı grup Havana ve Sandra'nın da sahne aldığı ve şarkılarını seslendirdiği gecede birbirinden ünlü isimler ödüllerine kavuştu. Kuruluş Osman Yılın Dizisi olurken, Burak Özçivit ise Yılın Erkek Dizi Oyuncusu ödülünü kazandı. Yılın Kadın Dizi Oyuncusu ise Yıldız Çağrı Atiksoy oldu,Gecenin en renkli anlarından biri ise Binnur Kaya'nın Yılın Kadın Oyuncusu ödülünü alırken yaşandı. Ödülünü taktim etmek üzere sahneye gelen Erkan Petekkaya, ödülü dizlerinin üzerine çökerek verdi. Binnur Kaya da bu jest karşısında aynı şekilde diz çökerek Erkan Petekkaya'ya sarıldı.Yılın Tiyatro Oyunu olan Etekler ve Pantolonlar'ın ödülünü almaya sahneye gelen Nergis Kumbasar ve Nurseli İdiz sahneye geldiğinde, salonda büyük alkış koptu.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Yılın Spor Markası oldu. Ödülü Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye, Erkan Petekkaya takdim etti. Gecede İsmail Hacıoğlu, Yılın Erkek Sinema Oyuncusu seçilirken, Yılın Sinema Filmi Projesi Kesişme – İyi ki Varsın Eren oldu. Nazlı Çelik Yılın Kadın Haber Sunucusu ödülünün sahibi olurken, Yılın Erkek Haber Sunucusu ise Cem Öğretir, Yılın Tartışma Programı ise, Yakın Plan ile Seda Seda Öğretir oldu. Yılın Moda Tasarımcısı ise Gülşah Saraçoğlu oldu.

Yılın Kadın Fantezi Müzik Sanatçısı Ebru Yaşar iki dalda ödül sahibi oldu. Yaşar, ayrıca "Gel de Sevme" albümüyle Yılın Albümü ödülünü kazandı. Yılın Rock Sanatçısı ödülünü Ufuk Beydemir alırken, Yılın Rap Sanatçısı Norm Ender oldu. Yılın Türk Sanat Müziği Sanatçısı ödülünü ise Aslı Hünel kazandı.

Yılın Kanalı ödülünü Kanal D kazanırken, Yılın Magazin Programı ödülü Magazin D'nin oldu. Yılın Haber Kanalı, Haber Global olurken, Yılın Gazetesi ödülü ise Hürriyet'in oldu. Yılın Magazin Gazetesi ise Sabah – Günaydın oldu.

GOLDEN PALM YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLLERİ

Basında Yaşam Boyu Başarı Ödülü – Salih Keçeci

Yaşam Boyu Başarı Ödülü _ Sinan Engin

GOLDEN PALM ULUSLARARASI ÖDÜLLER

World Pop Music Star _ Havana

World Pop Music Star _ Sandra

GOLDEN PALM MÜZİK ÖDÜLLERİ

Yılın Erkek Pop Sanatçısı _ Mustafa Ceceli

Yılın Erkek Fantezi Müzik Sanatçısı – Bülent Serttaş

Yılın Kadın Fantezi Müzik Sanatçısı – Ebru Yaşar

Yılın Albümü _ Gel De Sevme _ Ebru Yaşar

Yılın Şarkısı _ Tabu _ Gizem

Yılın Rock Sanatçısı _ Ufuk Beydemir

Yılın Rap Sanatçısı _ Norm Ender

Yılın Kadın Türk Müziği Sanatçısı _ Aslı Hünel

Yılın Erkek Türk Müzik Sanatçısı – Yılmaz Morgül

Yılın Erkek Türk Müzik Sanatçısı – Yılmaz Morgül

Yılın Çıkış Yapan Pop Müzik Sanatçısı _ Rabia Tunçbilek

GOLDEN PALM DİZİ VE SİNEMA ÖDÜLLERİ

Yılın Sinema Filmi Projesi _ Kesişme İyi ki Varsın Eren

Yılın Erkek Sinema Oyuncusu _ İsmail Hacıoğlu

Yılın Kadın Sinema Oyuncu – Wilma Elles

Yılın Kadın Dizi Oyuncusu _ Yıldız Çağrı Atiksoy

Yılın Dizisi _ Kuruluş Osman _ ATV

Yılın Kadın Oyuncusu _ Binnur Kaya

Yılın Erkek Dizi Oyuncusu _ Burak Özçivit _ Kuruluş Osman

Yılın Televizyon Oyuncusu _ Erkan Petekkaya

Yılın Sinema Filmi Yönetmeni _ Umut Evirgen

Yılın Yapımcısı _ Mehmet Bozdağ

Yılın Tiyatro oyunu – Etekler ve Pantolonlar

GOLDEN PALM TV VE MEDYA ÖDÜLLERİ

Yılın Televizyon Kanalı _ Kanal D

Yılın Haber Kanalı _ Haber Global

Yılın Kadın Haber Sunucusu _ Nazlı Çelik

Yılın Erkek Haber Sunucusu _ Cem Öğretir

Yılın Tartışma Programı _ Yakın Plan _ Seda Öğretir

Yılın Gazetesi _ Hürriyet

Yılın Magazin Gazetesi _ Sabah _ Günaydın

Yılın Magazin Programı _ Magazin D _ Kanal D

Yılın Magazin Muhabiri _ Behlül Aydın _ Kelebek Gazetesi

Yılın Dijital Haber Merkezi _ www. haberler.com

GOLDEN PALM ÖZEL ÖDÜLLER

Uluslararası Moda Tasarımcısı_ Azade Pourakbar

Yalçın Aydın _ Yılın Sivil Toplum Kuruluşu _ İSTTA

Yılın İş Adamı _ Şahin Bayram

Sevim Aydın _ Yılın İş Kadını – Sevim Aydın

Yılın Genç İş İnsanı _ Mesut Büyüksofuoğlu

Yılın Turizm Yönetici – Cem Akşahin

Gecede, Çağla Şikel, Demet Akalın, Özlem Yıldız, Ebru Akel sunuculuğunu yaptıkları TV programları ile ödül alırken Wilma Elles, Ece Gürsel, Zahide Yetiş, Ece Pirim, İvana Sert mesleki başarı ödüllerinin sahibi oldular. Ahbap derneği kurucu Haluk Levent yardımlaşma kuruluğu kategorisinde, Milliyet Pembe Nar ise yılın kadın portalı ödülünü aldı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri