Gökyüzü ile ilgili sözler: En güzel gökyüzü sözleri nelerdir? Gökyüzü ile ilgili kısa sözler, etkileyici, iyi gökyüzü sözleri!

Sizler için derlediğimiz en iyi gökyüzü sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Gökyüzü ile ilgili sözler çok beğeniliyor. Peki en iyi, güzel, etkileyici, mavi, kısa gökyüzü sözleri nelerdir? Gökyüzüyle alakalı sözler nedir? Gökyüzü sözleri, mavi gökyüzü sözleri, gökyüzü ile ilgili mesajlar!

Gökzüyü sözleri, gökyüzü ile ilgili sözler, gökyüzü ile alakalı sözler, kısa gökyüzü sözleri, en iyi gökyüzü mesajları ve sözleri nelerdir? Gökyüzü ile ilgili duygusal, anlamlı, özlü, güzel, iyi ve kısa sözler nelerdir? Gökyüzü mesajları ve sözleri sizlerle...

GÖKYÜZÜ SÖZLERİ

- Gök kubbenin altında güzel olduğunu sanmayan kişi yoktur. (Charles Perrault)

- Gök ağlamayınca yer gülmez. (Arap Özdeyişi)

- Sevmek; gökyüzü gibiydi, uçsuz bucaksız maviliğin içinde kendi rengini bulmak gibi.

- Gökyüzü tüm insanların ortak çatısıdır.

- Bütün yerler gökten aynı uzaklıktadır. (Robert Burton)

- Hem boşa değildi "Durma, göğe bakalım!" haykırışları Uyar'ın. Zira, gökyüzüne bakmayanların kalbi daha çabuk kirlenir. (Özdemir Asaf)

- Tüm yerler gökyüzünden aynı uzaklıkta olmaktadır.

- Farklı annelerden doğan aynı semaların çocuklarıyız.

- Herkes gülerken bir kenara çekilip gökyüzünü izlemekti yalnızlık...

- Bir papatyanın acısını dinliyorum. Gökyüzü gitgide genişliyor. (Ataol Behramoğlu)

- Bir yıldızda yaşayan çiçeği seversen, geceleri gökyüzüne bakmak güzel gelir. (Küçük Prens)

Gökyüzü sözleri

- "Gökyüzüne bak! Gökyüzüne bakmayı unutuyoruz !" (Dan Brown)

- Gökyüzü bizim olmasın. Biz gökyüzü olalım. Kuş olalım bulut olalım.

- Sana gökyüzünü ısmarladım, gülüşlerinde güneş batsın diye. (Nazım Hikmet)

- Güneş, gökyüzünün gülyüzüdür.

- Gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk. Hiçbir yere gitmiyor. (Edip Cansever)

- Gökten düşenin parçası bulunur gönülden düşenin parçası bulunmaz. (Amiş Efendi)

- Güneş yine aynı, ben bir eksiğim ama seninle aynı gökyüzüne bakmakta güzel...

- Yan yana olamasan da aynı gökyüzüne bakarsın.

- Değil yıldız gökyüzü de kaysa nasibinde yoksa nafile.

- Gökyüzü evsizlerin yorganıdır.

- Sen benim gökyüzündeki en güzel yıldızısın.

- Gökyüzünün yaşları yeryüzünde rahmet diye anılır.

GÖKYÜZÜ İLE İLGİLİ SÖZLER

- "Belki de gökyüzü kuşların hapsidir."

- Eğer gökyüzü bir parça kâğıt deniz bir şişe mürekkep olsaydı yine de sana olan duygularımı yazmaya yetmezdi.

- Bir öfkeli, bir güneşli, bir ağlak; sanırsın ki gökyüzünün içinde mavi gözlü bir çocuk var.

- Gökyüzü aşktır. Her haliyle insanı anlatır. İnsanı en iyi Gökyüzü tanır.

- Dünyayı tüm pisliğine rağmen mavi gösterir gökyüzü.

- Gökyüzü insan ruhunun bir yansımasıdır. Bizleri en iyi o anlatır.

- Yıldızsız gökyüzüne benziyorum bu sıralar.

- Somut olmasına rağmen elimizle değilde kalbimizle dokunduğumuz tek şey gökyüzüdür.

- Karanlık gökyüzünün ışıkları yıldızlardır.

- Göklere giden yolu bulmak isteyenler Allah'ın elçisinin yerdeki ayak izlerini takip etsin. (M. Selahattin Şimşek)

- Belki de gökyüzü, insanlardan uzak olduğu için bu kadar güzel...

- Gökyüzünün krallığı gözle görülecek bir şey değildir. İnsanlar işte şurada ya da burada diyemezler. O sizin içinizdedir. (Hz. İsa)

- Sınırı gökyüzü olan insanın güler hep yüzü.

- Gökyüzü inadına mavi, yaşamak inadına güzel... (Ümit Yaşar Oğuzcan)

- Güneşimsin gökyüzümde. Ya da gök senin yüzünde aşkım.

- Kişiliğinde Şeref Yoksa Eğer Ne Kadar Başın Dik Yürürsen Yürü Gökyüzü Dahi Yüzüne Tükürür.

KISA GÖKYÜZÜ SÖZLERİ

- Mavi gökyüzünü saran yıldızlar gibidir umutlar.

- Bir gökyüzü çiz sadece sen ve ben olayım.

- Şimdi bir güvercinin uçuşunu bölüşüyoruz, gökyüzünün o meşhur maviliğinde... (Cemal Süreya)

- Gece uyuduğumuzda bizi terk etmeyeceğine emin olduğumuz tek sey gökyüzüdür.

- Erişemediğimiz şeyin aşığı olduğumuz, gökyüzüne yazdığımız övgülerden belli.

- Peki sen, özleminden hiç sıkıştın mı, gökyüzüyle deniz arasında?

- Dünyaya düşman olan hiç bir insanın gökyüzüne garezi yoktur, mavinin her insanda yeri aynıdır.

- Gökyüzü bile gece olduğunda karanlığa mahkumdur.

- Gökyüzü merhametlidir; yağdırsa da yağmurunu yine de açtırır gökkuşağını.

- İnsan gökyüzüne hükmedebilse onun da bir büyüsü kalmaz.

- Denizi kaybeden, gökyüzüyle teselli olurmuş. (Murat Mesut)

- Gökyüzü bakidir, altındakiler geçici.

- Gökyüzüne emanet edilen her dua bir yıldız olarak parlar ay ışığında.

- Göğün gözyaşları yeryüzündekitoprağa bayram gibi gelir.

- Gökyüzünün genişliği insan gözünü doyuran tek olguydu.

- Bilirsin azizim; Gökyüzüne dokunmak, elin değil, yüreğin işidir. (Volkan Akyüz)

- Bir tek gökyüzünün mavisi gözle beraber ruha da hitap edebilir.

- Denize uzaksan, onun gökteki yansıması daima seninle.

- Gökyüzü, sanatın yükseklerdeki evidir.

- Güneşle ay gökyüzüneaşık mıdır, yoksa gökyüzünün esiri midir?

- Pembe gökyüzü ve mavi bulutlar düşlüyorum ikimiz için...

- Gökyüzünün her hali bir insana hitap eder, kimi geceye aşıktır kimi gün ışığına gülümser.

- Ben seni gökyüzü mavisi kadar seviyorum bir düşün istersen...

- Gökyüzünün mavisi ve ışığıbir ihtiyaçolmasa perdeler ve pencerelerhiçaçılmazdı.

- Gökyüzü bir olsa da her bakanın aklında başka bir hayal oluşur.

- "En karanlık gökyüzü, yıldızların en iyi şekilde göründüğü yerdir."

GÖKYÜZÜ İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

- Ne uçurtmalaruçurduk gökyüzünde bir izimiz olsun diye.

- Eğer ki umuda bir renk verilse idi kesinlikle o renk mavi olurdu. Tıpkı denizin ve gökyüzünün mavisi gibi sonsuzluğa uzanan…

- Adam, uçsuz bucaksız bir gökyüzü, Kadının kanatları kırık...

- Yıldızlar ve bulutlar gökyüzüne mahkum olduğundan tepededir ama kuşlar gökyüzüne aşkından ayrılmaz ordan.

- Göğün hüznü bile yeryüzünde ki ağaçlar sevinsin diyedir.

- Ufuk, gökyüzünün yeryüzü ilebuluşmayı hayal ettiği çizgidir.

- Aynı gökyüzünün altında farklı farklı hayatlar yatar.

- Umudun bir rengi olsaydı mavi olurdu; deniz gibi, gökyüzü gibi sonsuz.

- Sonra cumartesi günleri gelir, sonra gökyüzü gelir hemen kurtulurum. Bir yağmur yağsa da, beraber ıslansak...(Turgut Uyar)

- Gökyüzünün mavisine kanıp sakladığı kara bulutları görmez olduk.

- Gökyüzüne bakmayanların kalbi, daha çabuk kirlenir... (Cahit Zarifoğlu)

- Gökyüzü mavi kalsın. Akşamı kızıl sabahı sarı. Boyarsa Güneş boyasın ufukları, bulutların arasından süzülen ışıklarıyla...

- Sen benim geceleyin gökyüzünde parlayan ayım, gündüz içimi ısıtan güneşimsin, sen benim canım kadar sevdiğim bitanemsin.

- Değilsek de yakın birbirimize, Uzak da sayılmayız büsbütün. Gökyüzünde iki uçurtma başıboş, yan yanayızdır sadece... (Edip Cansever)

RESİMLİ GÖKYÜZÜ SÖZLERİ

- Kafasını kaldırıp göğe hiç bakmayan insanın hayalleri renksiz, umutları kısıtlıdır.

- Güzel havanın tadını bir sigara yakarak kutlayan insanlar var.

- Görmek istersen denizi, yukarı çevir yüzü; deniz gibidir gökyüzü. (Sabahattin Ali)

- Toprağa ektiğini biçersin ama gökyüzü beklentisizdir, küsse bile güneşini eksiketmez.

- Bizden hiç bir varlığını esirgemeyen göğü zehirliyoruz fütursuzca.

- Kuşlar ne şanslıdır, onları yeryüzünden ayırıpgöğün bağrına taşıyan kanatları vardır.

- Gökyüzünün lütfu sıcak, soğuk, yağmur güneşten ibaret değildir; aynı zamanda bir çok sanatçıya ücretsiz ilham kaynağıdır.

- Ruhumuz böyle gökyüzlerinde uçup dururken birdenbire yere inip insan küçüklüğü ile karşılaşmak ne tuhaf oluyor. (Sabahattin Ali)

- Peki, sen, özleminden hiç sıkıştın mı, gökyüzüyle deniz arasında?

- Gökyüzü mavi ise, umutlar beyaz olsun.

- Gökyüzü sabırlıdır, yüzyıllardır ordadır ama biraz daha hor kullanırsak intikamı çok ağır olacaktır.

- Farklı gemilerin insanları olsak daçatımız bir.

- Bayrakların gökte dalgalanması gurur verir çünkü gök her varlık için yüce ve kıymetlidir.

NOT : Sizlerin de bildiği farklı gökyüzü sözleri varsa yorum bölümünden bizlere yazabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederiz.