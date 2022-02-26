Gökçe Bahadır'ın çok konuşulan gelinliğinin fiyatı belli oldu - Haberler

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Gökçe Bahadır'ın çok konuşulan gelinliğinin fiyatı belli oldu

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Dün akşam Emir Ersoy ile dünyaevine giren Gökçe Bahadır, düğününde straplez bir gelinlik giyerek beline de siyah kuşak bağladı. Bahadır'ın Züleyha Kuru imzalı gelinliğinin 85 bin TL olduğu ortaya çıktı.

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin başrol oyuncusu Gökçe Bahadır, dün akşam müzisyen Emir Ersoy ile nikah masasına oturdu. Alaçatı'da dünyaevine giren oyuncu, iki farklı gelinlik giydi.

Çekimlerinden dolayı düğünündeki detaylarla istediği gibi ilgilenemeyen hatta gelinliğini de set arasında seçen Bahadır, starplez gelinlik tercih ederek siyah tül eldiven, siyah kuşak ve kısa bir duvak kullandı. Bahadır'ın gelinliği ise Züleyha Kuru imzası taşıyor. Kim Nerden Aldı isimli Instagram sayfasının ulaştığı Züleyha Kuru, Bahadır'ın gelinliğinin 85 bin TL olduğunu açıkladı.

Alışılagelmişin dışına çıkarak düğününde siyah eldiven ve kuşak takan Gökçe Bahadır, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bir kısım Bahadır'ın gelinliğini çok beğenirken bir kısım da siyah kuşaktan dolayı tepki gösterdi.

Gökçe Bahadır'ın çok konuşulan gelinliğinin fiyatı belli oldu

Gökçe Bahadır'ın çok konuşulan gelinliğinin fiyatı belli oldu

Gökçe Bahadır'ın çok konuşulan gelinliğinin fiyatı belli oldu

Gökçe Bahadır'ın çok konuşulan gelinliğinin fiyatı belli oldu

Gökçe Bahadır'ın çok konuşulan gelinliğinin fiyatı belli oldu

Gökçe Bahadır'ın çok konuşulan gelinliğinin fiyatı belli oldu

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Gökçe Bahadır, Gelinlik, Düğün, Magazin, Haberler

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