GMİS Eski Genel Başkanı Şemsi Denizer, mezarı başında anıldı

Türk-İş Genel Sekreteri ve GMİS Genel Başkanı iken 6 Ağustos 1999 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda katledilen işçi lideri Şemsi Denizer, ölümünün 22'nci Yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Türk-İş Genel Sekreteri ve GMİS Genel Başkanı iken 6 Ağustos 1999 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda katledilen işçi lideri Şemsi Denizer, ölümünün 22'nci Yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Denizer için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu köyü'nde bulunan kabri başında düzenlenen anma törenine Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, CHP Çaycuma İlçe Başkanı Şeref Köktürk, GMİS'e bağlı bağlı şubelerinin başkanları ve yöneticileri, maden işçileri, emekli madenciler ile Denizer'in dost ve akrabaları katıldı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile Genel Sekreter Ertan Kaya, Ankara'da TTK ve MTA Toplu İş Sözleşmeleri için sürdürdükleri yoğun çalışmalar nedeniyle katılamadı.

Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen anma töreninde Kur-an ve duaların okunmasının ardından Denizer'in kabrine kırmızı karanfiller bırakıldı.

"Tüm dünyada sendikal mücadelede saygıyla anılıyor"

Denizer'in mezarı başında bir konuşma yapan GMİS Genel Başkan Vekili İsa Mutlu şunları söyledi;

"Öncelikle bugün burada olmayı çok istemelerine rağmen Ankara'da, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için yoğun çalışma programı nedeniyle aramızda bulunamayan, Genel Başkanımız Sayın Hakan Yeşil'in ve Genel Sekreterimiz Ertan Kaya'nın sizlere saygı, sevgi ve selamlarını iletiyorum. Genel Maden İşçileri Sendikamızın Genel Başkanı ve TÜRK-İŞ'in Genel Sekreterliği görevini yaparken bundan tam 22 yıl önce 6 Ağustos 1999 tarihinde katledilen Ağabeyimiz Şemsi Denizer'i sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Denizer; 1980 Askeri Darbesiyle büyük hak kayıplarına uğrayan işçilerin ve emekçilerin haklarını yeniden kazanma mücadelesinin önderi olmuştur. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada sendikal mücadelede saygıyla anılmaktadır. Başta Şemsi Denizer olmak üzere, dönemin genel merkez ve şubeler yöneticilerinin önderliğinde, maden işçilerimiz, MTA işçilerimiz ve bölge halkımızla birlikte; ülkemizde ve dünyada, sendikaların hak ve demokrasi mücadelesi tarihinde yer alan 1990 Madenci Grevimiz, 1991 Zonguldak-Ankara Yürüyüşümüz ve 1994 kitlesel eylemlerimiz büyük bir disiplin ve kararlılıkla başarıya ulaştırıldı. 1990'lı yıllarda Emek Platformu'nda TÜRK-İŞ adına aktif olarak görev alan Şemsi Denizer, Zonguldak maden işçilerinin ve bölge halkının hak ve demokrasi mücadelesindeki deneyimlerini ülke geneline taşıdı. İşçilerin, emekçilerin haklarını, ülkemizin zenginliklerini koruma ve geliştirme mücadelesinin en zorlu döneminden birinde hayatını kaybeden Rahmetli Genel Başkanımız Şemsi Denizer sadece bizlerin değil, tüm emekçilerin mücadelesinde yaşamaya devam ediyor. Başta madenci kardeşlerimiz olmak üzere, bölge halkımızla birlikte mücadeleyi sürdüreceğiz. Genel Başkanımız, Önderimiz Şemsi Denizer'i; işimize, aşımıza, bölgemizin ve ülkemizin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde yolumuzu aydınlattığı için sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı Cennet olsun. Onu ömrümüz boyunca, nefesimiz yettiği sürece tüm emek sınıfıyla beraber, onun mücadele anlayışını tüm emek sınıfına örnek olacak şekilde yaşatmaya devam edeceğiz."

Türk-İş anma mesajı yayınladı

Türk-İş Genel Sekreteri ve GMİS Genel Başkanı iken hayatını kaybeden Şemsi Denizer'in ölümünün 22'nci yılı nedeniyle TÜRK-İŞ bir mesaj yayınladı. Mesaj şöyle; "TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı iken 6 Ağustos 1999 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hunharca katledilen işçi lideri merhum Şemsi Denizer'i ölümünün 22. Yıl dönümünde rahmetle anıyoruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı