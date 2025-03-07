Trump: Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı düşünüyorum

Normalleşme beklenirken tehdit! Trump'tan Rusya'ya yaptırım sinyali
Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! Tarih de rakam da belli oldu

Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! Tarih de rakam da belli oldu
Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler

71 kişiye mezar olan şehirden gelen son görüntüler dehşete düşürdü
Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı

Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı

Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hipotermi nedeniyle hayatını kaybeden 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, Güneşli Merkez Cami'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sarıyer'deki Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel ekipler tarafından 4 gün sonra ormanda gece yarısı bulunmuştu. Bilinci açık olarak bulunan ve hafif yaralı olduğu açıklanan Gürel, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Ece Güler son yolculuğuna uğurlanıyor

HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'yi sevindiren haber bir süre sonra üzüntüye dönüştü. Kalbi durduğu belirtilen Gürel entübe edildi ve saat 03.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Ece Güler son yolculuğuna uğurlanıyor

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hem kayboluşundaki sırlar hem de kurtarma çalışmaları sırası ve sonrasında yaşananlarla tartışma yaratan Ece Gürel için Güneşli Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Ece'yi son yolculuğuna uğurlamak için cenaze törenine yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul il Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Ece Gürel, Kocasinan Mezarlığı'na defnedildi.

Ece Güler son yolculuğuna uğurlanıyor

KESİN ÖLÜM NEDENİNİ BAKANI MEMİŞOĞLU AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gürel'in hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin, "Allah rahmet eylesin, mimar Ece Hanım'ı kaybettik. Aşırı hipotermisi vardı. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef kurtulamadı. Ailesine sabırlar diliyorum. Çok acı bir olay." dedi.

Ece Güler son yolculuğuna uğurlanıyor

NE OLMUŞTU?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı. Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı. Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu önceki gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Ece Güler son yolculuğuna uğurlanıyor

Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: ANKA / Genel
img

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?
img

Ece Gürel'e son veda
img

Yüzlerce Yahudi ordu korumasında ülkeye girdi
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Bulunduğunda çok sevinmiştik sevincimiz hüzne dönüştü mübarek günde hemde cuma günü vefat etti Allah'ın sevdiği kuluymuş yerinde dinlensin artık dua etmekten başka yapacağımız bişey yok ama bu olayın böyle çabuk kapatılmaması gerek telefonundan farklı bir yerde bulunması bildiği bir ormanda kaybolması yaralı olması arama çalışma ekibinin günlerdir arayıp bulamayıp sonra bulduğundan dolayı oraya atılmışta olabilir

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Bu dünya hassas insanlar için gerçekten çok zor bir yer. Bu dünya arsız ugursuzların için daha yaşanılır bir yer. Her gün savaşlar, açlık, hırsızlık, baskı zulüm her insanın kaldırabileceği şeyler degıl. Allah rahmet eylesin.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Bu kadar acele etmek biraz garip ama ileride otopsi için mezarını açın diyenlerde olabilmesi olası bir durum..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSevmek Zamanı:

Suç eşinde, karısına sahip çıkamamış. Mobinge uğrarken bile karısının hakkını savunmamış. Çok yazık. Başını yastığa koymaya vicdanı el verecek mi bakalım…

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Güler'den terör örgütü PKK'ya net mesaj: Ateşkes asla söz konusu değil

Bakan Güler'den terör örgütü PKK'ya net mesaj
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi
Yozgat'ta kaybolan öğretmenden acı haber geldi

Eşine "Hakkını helal et" yazıp kaybolan öğretmenden acı haber geldi
Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti

Minibüste yaşayan adama kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti
Süper Lig devinin stadyumunda korkutan görüntüler

Süper Lig devinin stadyumunda korkutan görüntüler
Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.