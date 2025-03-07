Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı

Sarıyer'deki Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel ekipler tarafından 4 gün sonra ormanda gece yarısı bulunmuştu. Bilinci açık olarak bulunan ve hafif yaralı olduğu açıklanan Gürel, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'yi sevindiren haber bir süre sonra üzüntüye dönüştü. Kalbi durduğu belirtilen Gürel entübe edildi ve saat 03.00 sıralarında hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hem kayboluşundaki sırlar hem de kurtarma çalışmaları sırası ve sonrasında yaşananlarla tartışma yaratan Ece Gürel için Güneşli Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Ece'yi son yolculuğuna uğurlamak için cenaze törenine yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul il Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Ece Gürel, Kocasinan Mezarlığı'na defnedildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİNİ BAKANI MEMİŞOĞLU AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gürel'in hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin, "Allah rahmet eylesin, mimar Ece Hanım'ı kaybettik. Aşırı hipotermisi vardı. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef kurtulamadı. Ailesine sabırlar diliyorum. Çok acı bir olay." dedi.

NE OLMUŞTU?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı. Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı. Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu önceki gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.