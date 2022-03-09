Genç oyuncu Aşela Demir, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oluyor - Haberler

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Genç oyuncu Aşela Demir, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oluyor

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi, farklı konuları ve oyuncularıyla ekrana gelmeye devam ediyor. Diziye son olarak genç oyuncu Aşela Demir dahil oldu. Demir, dizide örgüt üyesi Suzan karakterini oynayacak.

Kanal D ekranlarında 16. sezona giren ve cuma akşamları izleyici ile buluşan Arka Sokaklar dizisinin, macerası uzun yıllardır hız kesmeden devam ediyor. Her hafta reyting listelerinde ilk sıralarda yer alan ünlü polisiye dizisine yeni bir oyuncu dahil oluyor.

Son dönemde yayınlanan Azra ve Malazgirt 1071 isimli sinema filmlerindeki rolüyle dikkat çeken Aşela Demir, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu. Dizide örgüt üyesi Suzan karakterine hayat verecek olan Demir, "Birçok farklı rolde oynadım ama ilk defa bu kadar ters köşe bir karakterle seyirci karşısına çıkıyorum" dedi.

Aşela Demir, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Oyuncunun paylaştığı fotoğraflar da kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Genç oyuncu Aşela Demir, Arka Sokalar dizisinin kadrosuna dahil oldu

Genç oyuncu Aşela Demir, Arka Sokalar dizisinin kadrosuna dahil oldu

Genç oyuncu Aşela Demir, Arka Sokalar dizisinin kadrosuna dahil oldu

Genç oyuncu Aşela Demir, Arka Sokalar dizisinin kadrosuna dahil oldu

Genç oyuncu Aşela Demir, Arka Sokalar dizisinin kadrosuna dahil oldu

Genç oyuncu Aşela Demir, Arka Sokalar dizisinin kadrosuna dahil oldu

Genç oyuncu Aşela Demir, Arka Sokalar dizisinin kadrosuna dahil oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Arka Sokaklar, Kanal D, Magazin, Haberler

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Yorumlar (3)

UğuR DURAN:

Oyunculuk güzellik meselesi değil, oyunculuk kabiliyet meselesi. sırf güzel diye veya yakışıklı diye dizi oyuncusu yapıyorlar. iki lafı bir araya getirip söylemeyi beceremediğinden de seslendirmeci kullanıyorlar. sinema resmen çöplük oldu. nerde YEŞİLÇAM

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Atilla Tugba Akkuş:

CÜCEDEN POLİS Mİ OLUR BOYU KISA BUNUN TORPİLLE GİRMİŞ ROLÜ OYNASIN BARİ :D

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Murat Aydın:

Çocukları alında büyüdüklerini görelim yıl 2060 Arka sokaklar on bininci bölüm :)))))

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