Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi - Haberler
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Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi

İngiltere'de daha önce geçimini garsonlukla sağlayan OnlyFans yıldızı Toni Camille'nin hayat hikayesi şaşırttı. Bir fotoğrafçının teklifiyle fotoğraflarını satmaya başlayan Camille, sokakta yatıp kalkmaktan kurtulduktan sonra bir servetin sahibi oldu.

İngiltere'nin Cardiff kentinde ikamet eden OnlyFans yıldızı Toni Camille'nin geçmişte yaşadıklarına ilişkin itirafları, ülke basınında geniş yer buldu. Daha önce parasızlık yüzünden garsonluk yapan ve zaman zaman sokakta yaşamak zorunda kalan Camille, bir fotoğrafçının teklifi sonrası fotoğraflarını satmaya başladı ve hayatı baştan aşağı değişti.

HAYATINDA DÖNÜM NOKTASI OLDU

Camille, sosyal medyada popülerlik kazanmadan önce geçimini sağlayabilmek için garsonluk yapıyordu. Ek gelir olarak ise kimi zaman evlere temizliğe ya da bebek bakıcılığına gidiyordu. Sokakta serbest çalışan bir fotoğrafçıyla tanıştı. Fotoğrafçının OnlyFans'a katılmayı düşünüp düşünmeyeceğini sorması ise hayatında dönüm noktası oldu.

KENDİSİNE BİR EV SATIN ALDI

OnlyFans hesabından paylaştığı fotoğraflarla kısa sürede ünlenen Camille, Instagram ve YouTube üzerinden de kendisine bir kitle oluşturmayı başardı. Kısa bir sürede sosyal medya fenomenine dönüşen Toni Camille, ilk iş olarak kendisine bir ev satın aldı. OnlyFans'ta 162 bin abonesi bulunan Camille, her gönderisi için takipçilerinden ayda 12 bin doların üzerinde bir ücret talep ediyor.

Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi

Genç kadın sokakta yatıp kalkıyordu! Tek bir teklifle hayatı değişti, şimdi servet sahibi

Genç kadın sokakta yatıp kalkıyordu! Tek bir teklifle hayatı değişti, şimdi servet sahibi

Genç kadın sokakta yatıp kalkıyordu! Tek bir teklifle hayatı değişti, şimdi servet sahibi

Genç kadın sokakta yatıp kalkıyordu! Tek bir teklifle hayatı değişti, şimdi servet sahibi

Genç kadın sokakta yatıp kalkıyordu! Tek bir teklifle hayatı değişti, şimdi servet sahibi

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi - Haberler
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