Gece vakti tüyler ürperten görüntülerin geldiği Bodrum'dan kötü haberler peş peşe geliyor! Yangın 2 mahalleye daha sıçradı
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Gece vakti tüyler ürperten görüntülerin geldiği Bodrum'dan kötü haberler peş peşe geliyor! Yangın 2 mahalleye daha sıçradı

Gece vakti tüyler ürperten görüntülerin geldiği Bodrum'dan kötü haberler peş peşe geliyor! Yangın 2 mahalleye daha sıçradı
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye, günlerdir yangınla boğuşuyor. Dün öğle saatlerinde başlayan Bodrum yangını ise büyük panik yarattı. Dün akşam gelen görüntülerde ise Mazı Koyu'ndaki siyah gökyüzünün kıpkırmızı alevlerle kaplandığı görüldü. Gece saatlerinde ilerleyen yangın Milas'ın 2 mahallesine daha sıçradı. Yangının üçüncü bir mahalleye doğru ilerlediği öğrenildi.

Türkiye, 5 gündür yangınlarla mücadele ediyor. Manavgat ve Marmaris'in ardından bu kez Bodrum'da etkisini gösteren alevler, rüzgarın da katkısıyla hızla yayılmaya başladı. Bodrum'un Mazı Koyu'ndan gelen görüntüler ise durumun ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu. Vatandaşların akın akın tahliye edildiği bölgede gökyüzünün kırmızıya büründüğü görüldü.

1 MAHALLEYE DAHA SIÇRADI

Korkutan başka gece saatlerinde geldi. Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle Bodrum'a bağlı Aşağı Mazı Mahallesi'ne de ulaştı.

YANGIN HIZLA İLERLİYOR

Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, çevredekiler Sahil Güvenlik botları ve özel tur tekneleriyle bölgeden tahliye edildi. Yangının Milas'ta bağlı Ören Mahallesi'ne doğru ilerlediği öğrenildi.

Gece vakti tüyler ürperten görüntülerin geldiği Bodrum'dan kötü haberler peş peşe geliyor! Yangın 2 mahalleye daha sıçradı
Gece vakti tüyler ürperten görüntülerin geldiği Bodrum'dan kötü haberler peş peşe geliyor! Yangın 2 mahalleye daha sıçradı
Siyah gökyüzü kıpkırmızı oldu! Akın akın tahliye edilen Bodrum'dan tüyler ürperten görüntü
Siyah gökyüzü kıpkırmızı oldu! Akın akın tahliye edilen Bodrum'dan tüyler ürperten görüntü
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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