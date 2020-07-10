Gaziantep'te "Yalın Belediyecilik" Sistemi İçin Düğmeye Bastı
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Gaziantep'te "Yalın Belediyecilik" Sistemi İçin Düğmeye Bastı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bürokraside var olan nitelik, hız ve tasarruf anlayışına güç kazandırmak, kurum içi personellerin huzur ortamını kalıcı kılmak ve vatandaş memnuniyetini sağlamak amacıyla Kaizen Enstitüsü ile ortaklaşa hareket ederek "Yalın Belediyecilik"...

Gaziantep'te
10.07.2020 17:23 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:27

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bürokraside var olan nitelik, hız ve tasarruf anlayışına güç kazandırmak, kurum içi personellerin huzur ortamını kalıcı kılmak ve vatandaş memnuniyetini sağlamak amacıyla Kaizen Enstitüsü ile ortaklaşa hareket ederek "Yalın Belediyecilik" kavramı ile hizmet standartlarını bir adım ileriye götürecek.

Kentin yönetim mekanizmasında bulunan sorunlara köklü çözümler getirmek ve vatandaşların istek ve talepleri doğrultusunda Gazi şehirlilerin yaşam standartlarını yükseltmek adına 2014'ten bu güne yoğun gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediye anlayışında çığır açacak örnek bir projeyi hayata geçirmek için kolları sıvadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çalışan kesimin huzurunu gözeterek vatandaş memnuniyetini merkeze alan ve iş gücü, mal, malzeme, ekipman ve para gibi kamu kaynaklarının tasarrufunu amaçlayan yalın yönetim sistemini Başkan Fatma Şahin, "Yalın Belediye" olarak kentte uygulamaya karar verdi. Böylelikle yalın yönetim sistemini esas alacak büyükşehir, dünyaca tecrübe edilmiş 328 yalın yönetim aracıyla, Kaizen Enstitüsü'nün deneyimli mühendislik ekibiyle hareket ederek meydana gelen problemlere kalıcı çözümlerle karşılık verecek.

Vatandaş nezdinde katma değeri yüksek olan işlere odaklanan, bekleme ve kayıp zamanlarını ortadan kaldırarak bürokrasiyi azaltan, kişiye dengeli ve yeterli iş yükü vererek çalışma huzurunda standart ölçüler sunan, bireysel kaliteye yatırım yapan, personellerin memnuniyetini "iç müşteri" bakış açısıyla ele alıp vatandaşla uyumluluk kazandıran yalın yönetim kavramı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesine dahil edilerek Türkiye'ye rol model olmak amaçlanıyor.

Öte yandan kelime kökeni Japonca olan "Kai" değişim anlamına gelirken "Zen" ise daha iyi anlamında kullanılmakta. Küçük müdahalelerle sürekli ve mükemmelliğe doğru yolculuk anlayışını benimseyen "Kaizen" tüm çalışanların yönetime adilce katılımını ilke ediniyor.

"Edineceğimiz deneyimle hizmette kaliteyi, Hızı Amaçlıyoruz

Yalın Belediyecilik hakkında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, günümüz dünyasında her alanda olduğu gibi hizmette de kalitenin, süratin ve maliyetin önemli olduğunun altını çizerek, "Bizim gerçekleştirmeye çalıştığımız halka hizmette de durum aynı böyle. Biliyoruz ki sınırsız ihtiyaç ve beklentiyi, sınırlı kaynaklarla karşılamaya çalışıyoruz. Bunun hepimiz farkındayız. Bu nedenle üretmeye çalıştığımız hizmeti bütün unsurlarıyla halkımızı memnun edecek kalite ve süratte gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yoğun tempolarımız ve çok odaklı çalışma alanlarımız nedeni ile kalite, süre, maliyet ve verimlilik konularında yeterli seviyeyi yakalamakta zorlanabiliyoruz. Bu konularda bizlere yardımcı olacağını, mükemmelliğe yolculuğu hedefleyen ve Dünya'da birçok alanda ispatlanmış birçok örneği olan kaizen ve yalın uygulamalarını belediyemizde de hayata geçirmek ve ülkemizde ilk olmak için bir yolculuğa bugün başlamış olacağız. Bu çalışmalara Dünya Genelinde 60 yakın ülkede bu alanda hizmet veren "Kaızen Instıtute Turkey" ile birlikte başlayacağız. Hedefimiz saha çalışmalarında kalite, sürat ve verimliği artırarak halkımızın memnuniyetini sağlamak ile birlikte, yönetim süreçlerimizde de standartlaşmayı, yalınlaşmayı ve sistematik hale gelerek sürekli iyileştirmeyi sağlamak olacaktır. Bütün bunların maliyetlerimize de muhakkak olumlu katkısı olacaktır. Kaızen çalışmaları ve yalın yönetim süreçleri "Her Zaman, Her Yerde, Herkezce" uygulanan sürekli bir çalışma kültürü, disiplini haline gelmelidir. Bu konuların takipçisi olacağımı ve sizlerin de buna öncülük etmeniz gerektiğini bilmenizi isterim. Gerçekleştireceğinize olan inancımla, hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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